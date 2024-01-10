不當「油膩大叔」穿衣6關鍵決定能否減齡10歲

中年男性應選擇適合自己年齡的服飾，不要當油膩大叔。(123RF)

對於許多男性來說，40歲後的「中年」就是一個分水嶺、黃金階段，整體的氣質穩定、成熟。因此在穿搭上也要講究，若是選擇一些有悖於自己年齡氣質服飾，就會顯得太過油膩，可能老了不只是10歲這麼簡單。

那麼中年男性該如何選擇適合自己年齡該穿搭的服飾？

相較於高彩度的衣服，基礎色系、大地色系的衣服，適配性更高。(123RF)

上衣重點3個

一、顏色不宜花俏：顏色是挑選衣服一個很重要的指標跟元素。畢竟大多數人都是視覺系動物，可以透過身上的顏色挑選來判斷這個人的氣質、品味。相較於色彩飽和度高、高彩度的衣服，基礎色系、大地色系、純色系的衣服，適配性更高，可塑性強，還能依照中年男性的身形、整體氣質相呼應。

二、不裝嫩、不老氣：中年男人在挑選衣服時，容易走向極端的兩面。不要一昧跟風，反而穿出老又油膩的大叔感，這也是為了更貼近年輕人的穿搭。但其實中年男性，挑選衣服時，只要選擇與自身年齡氣質相當的衣服即可，想減齡卻不是裝嫩，凸顯自身的成熟氣質上衣最合適。

三、合身版型、凸顯腰身：大多數男生到了中年以後，其實都擔心身材發福、變形。這時選擇衣服，若違背自身的身形，穿衣服緊身、寬鬆，就更會暴露出身材的問題。因此，挑選上衣的第一要點就是，「版型合身且能凸顯腰身」，利用衣服的修飾，優化身材，無論什麼樣的身材都能輕鬆駕馭。

中年男性最好穿著全長、或九分褲，自然又得體。(123RF)

褲子塑形3點

一、版型不貼身、偏寬鬆為首選：褲子是決定身材塑形最關鍵的單品之一，對於中年男性來說，選對褲子版型，是非常重要的。最好的選擇，是顯腿直、顯得落落大方，不拘場合，能輕鬆、能正式，適當的增加褲腿長度強化腿型，臀部的包覆感也是重點。

二、褲長不上膝、全長、九分為首選：褲子的長度，跟整體的身型比例也是很大的關鍵因素。中年男性最忌諱的褲長是五分褲、七分褲，不是顯腿短、就是讓品味整體降低。建議首選的褲長最好全長、或九分褲，自然又得體，更可以優化腿部的線條，還顯高。

三、面料硬挺，強調垂墜感：布料大多決定在褲子穿上時的體驗。可以展現出質感、塑形效果，跟褲子的本身面料有很大的關係。面料如果顯得軟塌，褲子的皺摺就顯得多，不僅看起來邋遢，穿起來也不舒服，更顯得廉價。儘可能選擇面料垂墜感好的褲子，縱向拉伸比例，讓腿看起來更長。

褲子版型最好的選擇，是適當的增加褲腿長度強化腿型，臀部的包覆感也是重點。(123RF)

高級感這樣穿

一、強調上衣跟褲子間的搭配連結：中年男性穿搭是非常講究整體性的。搭配時，要強調上衣跟褲子之間的風格、協調性、版型、組合，是否能完美的呈現自己的身材塑形，這是非常需要注意的一個問題。上衣跟褲子的比例，盡量以「上短下長」的比例概念搭配，強調腰線、拉長腿線，優化整體比例為原則。

二、鞋子更是畫龍點睛：鞋子也會直接影響到上衣跟褲子的搭配效果。鞋子的可塑性較強，相對帆布鞋、皮鞋、休閒鞋的穿搭，就看當下選擇的穿搭褲型。如果本身不是那種蜈蚣型男子，那麼就來一雙百搭的運動鞋最合適，無論休閒、正式都能非常有型。