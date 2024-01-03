我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日航完美疏散 38年前520死空難換來「用血寫的」安全規則

華人「智慧型」犯罪 高價商品低價買 玄機是...

FENDI聯名藤原浩、寶可夢 龍形角色迎龍年

文╱記者孫曼
FENDI x FRGMT x POKÉMON聯名系列Mini Baguette包。（圖：FENDI提供）
FENDI x FRGMT x POKÉMON聯名系列Mini Baguette包。（圖：FENDI提供）

「Friends of FENDI」是FENDI高級訂製服與女裝藝術總監Kim Jones與FENDI配飾與男裝藝術總監Silvia Venturini Fendi發起，邀請時尚圈好友跨界攜手合作的系列。繼2023年秋季首發與設計師Stefano Pilati的合作大獲好評，品牌宣布於1月上市的第二發攜手合作之友，這次的好友是「街頭服飾潮流教父」藤原浩。

這次雙方的合作共兩大系列：一是FENDI與藤原浩的品牌Fragment合作的FENDI x FRGMT系列，包括經典包款與T恤等；另一個則是攜手暢銷IP寶可夢（The Pokémon Company）合作的FENDI x FRGMT x POKÉMON聯名系列，以龍形寶可夢角色為主題，也呼應即將到來的龍年。

FENDI x FRGMT聯名系列水桶包。（圖：FENDI提供）
FENDI x FRGMT聯名系列水桶包。（圖：FENDI提供）

FENDI x FRGMT的「FF Fragment」包款濃縮了兩個品牌的精華重點：以FENDI代表性的FF緹花logo圖案為底，重新詮釋了藤原浩所設計的FRGMT名稱，包括經典小型款式Peekaboo ISeeU和Baguette女用包款、迷你款式Baguette Pouch及Mini Mon Trésor，還有全新可摺疊的Baguette購物袋和軟質hobo包等。大尺寸的信差包和腰包等男包，則是換上FRGMT的顛覆性黃色撞色拉鍊。

而在FENDIxFRGMTx POKÉMON三方聯名系列中，FENDI最具辨識度的女用和男用Peekaboo包款及Baguette包款，都搭配寶可夢龍屬性角色。並使用精湛工藝，像是運用全皮革3D鑲嵌工藝來製作快龍和迷你龍的Baguette包款和Mini Baguette包；裝飾複雜精細的微珠FF刺繡工藝的特別款Baguette包，繡有三隻寶可夢角色和流蘇；一款閃亮的白色鱷魚皮Peekaboo ISeeU包則在金屬手柄和鍊帶上加入了哈克龍和迷你龍的圖案。

FENDI x FRGMT x POKÉMON聯名系列串珠造型Baguette包...
FENDI x FRGMT x POKÉMON聯名系列串珠造型Baguette包。（圖：FENDI提供）

除了包款，此次三方聯名還包括小皮件、鑰匙吊飾、紡織品配飾、一系列鍍鋅黃銅首飾， 以及男女休閒服裝等。

上一則

日航完美疏散 38年前520死空難換來「用血寫的」安全規則

延伸閱讀

中點女神拉麵秀 紅到好萊塢

中點女神拉麵秀 紅到好萊塢
楊紫瓊世紀婚禮 婚宴邀函、花藝布置、唯美禮服台灣品牌一手包辦

楊紫瓊世紀婚禮 婚宴邀函、花藝布置、唯美禮服台灣品牌一手包辦
「習大大摸過的甘蔗」廣西民眾蜂擁拍照 「摸同款」甘蔗變光滑

「習大大摸過的甘蔗」廣西民眾蜂擁拍照 「摸同款」甘蔗變光滑
工藝小刀

工藝小刀

熱門新聞

圖為財運示意圖。(來源／ingimage)

4生肖1月上旬順風順水 猴升官加薪 這生肖錢脈通人脈

2023-12-26 21:54
「我的大叔」溫暖無數人。（取自IMDb.com）

現實即地獄 受完罰走人…李善均神劇10金句 溫暖無數人卻救不了自己

2023-12-28 13:22
什麼星座的人更可能在新的一年走好運呢？(取材自pexels/攝影Andrea Piacquadio)

2024年最好運？4星座上榜 第1名「幸運女神看了都害怕」

2023-12-30 23:12
最新發表的研究顯示，自由放養的貓已經吃了2000多種動物，與許多鳥類、哺乳動物等的滅絕有關。(美聯社)

在外遊蕩的貓吃過多少種動物？ 數量驚人「還吃過駱駝」

2023-12-27 01:03
在2024年，3生肖運勢一路旺到年底，能享受一整年的榮華富貴。（取材自Unplash）

2024運勢 3生肖一路旺到年底 事業升官、數錢數到手軟

2024-01-01 23:45
奧克拉荷馬州諾曼熱狗餐廳「Spirals」的客人查佩爾20日用餐時拍下了一張照片，可見到老闆站在接近空無一人的餐館門口，鬱鬱寡歡地看著窗外。隨著這張照片在臉書上暴紅，讓這家熱狗餐廳客人絡繹不絕。（照片翻攝：FACEBOOK / Nick Chappell）

「鬱鬱寡歡的老闆站在門口往外看」 這張照片讓餐廳瞬間暴紅

2023-12-29 06:09

超人氣

更多 >
毛衣縮水怎麼辦？4步驟讓它復原

毛衣縮水怎麼辦？4步驟讓它復原
日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷

日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷
紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關

紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關
奶油可放在室內多久？奶油大廠給出答案

奶油可放在室內多久？奶油大廠給出答案
Walgreens感冒藥被搶空 三大傳染病席捲灣區

Walgreens感冒藥被搶空 三大傳染病席捲灣區