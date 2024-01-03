LV澳網獎盃箱亮相 將分別裝男單、女單冠軍盃

裝著頒給女單冠軍的達芙妮阿克赫斯特紀念盃的路易威登硬箱。（圖：路易威登提供）

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）宣布，將為墨爾本開打的大滿貫賽事澳網 公開賽打造官方硬箱獎盃，全新設計的兩口箱子，將在1月下旬舉行的男女選手決賽以及隨後的頒獎儀式上亮相，硬箱將分別裝著頒給男單冠軍的諾曼布魯克斯挑戰盃（Norman Brookes Challenge Cup），以及頒給女單冠軍的達芙妮阿克赫斯特紀念盃（Daphne Adkurst Memorial Cup）獎盃。

裝著頒給女單冠軍的達芙妮阿克赫斯特紀念盃的路易威登硬箱。（圖：路易威登提供）

這兩款箱子都是由路易威登經驗豐富的工匠，在巴黎郊外歷史悠久的Asnières工坊手工製作，木質框架上覆有經典的Monogram帆布，箱面飾以經典的lozine皮革飾邊，並且採用1860年代傳承至今的經典黃銅包角、鎖扣和箱扣。箱子正面兩塊門片向後摺疊，便能展示裡面的獎盃，門片上繪有醒目的白色V字，代表「Victory」的同時也有品牌名「Vuitton」之意。內襯均採用與澳網公開賽的官方顏色及藍色球場相呼應的藍色超細纖維布料，箱蓋底面還印有澳網公開賽白色AO字樣。

路易威登硬箱製作過程。（圖：路易威登提供）

除了澳洲 公開賽，路易威登也為法網公開賽和台維斯盃設計獎盃硬箱，以及國際足球總會世界盃 、世界盃橄欖球賽、NBA冠軍獎盃、一級方程式摩納哥大獎賽、英雄聯盟電競賽事和美洲盃帆船賽等。