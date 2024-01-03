我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日航完美疏散 38年前520死空難換來「用血寫的」安全規則

華人「智慧型」犯罪 高價商品低價買 玄機是...

LV澳網獎盃箱亮相 將分別裝男單、女單冠軍盃

文╱記者孫曼
裝著頒給女單冠軍的達芙妮阿克赫斯特紀念盃的路易威登硬箱。（圖：路易威登提供）
裝著頒給女單冠軍的達芙妮阿克赫斯特紀念盃的路易威登硬箱。（圖：路易威登提供）

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）宣布，將為墨爾本開打的大滿貫賽事澳網公開賽打造官方硬箱獎盃，全新設計的兩口箱子，將在1月下旬舉行的男女選手決賽以及隨後的頒獎儀式上亮相，硬箱將分別裝著頒給男單冠軍的諾曼布魯克斯挑戰盃（Norman Brookes Challenge Cup），以及頒給女單冠軍的達芙妮阿克赫斯特紀念盃（Daphne Adkurst Memorial Cup）獎盃。

裝著頒給女單冠軍的達芙妮阿克赫斯特紀念盃的路易威登硬箱。（圖：路易威登提供）
裝著頒給女單冠軍的達芙妮阿克赫斯特紀念盃的路易威登硬箱。（圖：路易威登提供）

這兩款箱子都是由路易威登經驗豐富的工匠，在巴黎郊外歷史悠久的Asnières工坊手工製作，木質框架上覆有經典的Monogram帆布，箱面飾以經典的lozine皮革飾邊，並且採用1860年代傳承至今的經典黃銅包角、鎖扣和箱扣。箱子正面兩塊門片向後摺疊，便能展示裡面的獎盃，門片上繪有醒目的白色V字，代表「Victory」的同時也有品牌名「Vuitton」之意。內襯均採用與澳網公開賽的官方顏色及藍色球場相呼應的藍色超細纖維布料，箱蓋底面還印有澳網公開賽白色AO字樣。

路易威登硬箱製作過程。（圖：路易威登提供）
路易威登硬箱製作過程。（圖：路易威登提供）

除了澳洲公開賽，路易威登也為法網公開賽和台維斯盃設計獎盃硬箱，以及國際足球總會世界盃、世界盃橄欖球賽、NBA冠軍獎盃、一級方程式摩納哥大獎賽、英雄聯盟電競賽事和美洲盃帆船賽等。

澳網 世界盃 澳洲

上一則

日航完美疏散 38年前520死空難換來「用血寫的」安全規則

延伸閱讀

亞城老劇院翻修 挖出65年前皮夾 內容物如時光膠囊…找到失主

亞城老劇院翻修 挖出65年前皮夾 內容物如時光膠囊…找到失主
安大略會展中心 16日至21日舉辧美國乒乓球公開賽

安大略會展中心 16日至21日舉辧美國乒乓球公開賽
澳網／膝傷完換腕傷 「壞小子」連兩年退出家鄉大滿貫

澳網／膝傷完換腕傷 「壞小子」連兩年退出家鄉大滿貫
網球／納達爾明年復出 心忐忑「不期不待」

網球／納達爾明年復出 心忐忑「不期不待」

熱門新聞

圖為財運示意圖。(來源／ingimage)

4生肖1月上旬順風順水 猴升官加薪 這生肖錢脈通人脈

2023-12-26 21:54
「我的大叔」溫暖無數人。（取自IMDb.com）

現實即地獄 受完罰走人…李善均神劇10金句 溫暖無數人卻救不了自己

2023-12-28 13:22
什麼星座的人更可能在新的一年走好運呢？(取材自pexels/攝影Andrea Piacquadio)

2024年最好運？4星座上榜 第1名「幸運女神看了都害怕」

2023-12-30 23:12
最新發表的研究顯示，自由放養的貓已經吃了2000多種動物，與許多鳥類、哺乳動物等的滅絕有關。(美聯社)

在外遊蕩的貓吃過多少種動物？ 數量驚人「還吃過駱駝」

2023-12-27 01:03
在2024年，3生肖運勢一路旺到年底，能享受一整年的榮華富貴。（取材自Unplash）

2024運勢 3生肖一路旺到年底 事業升官、數錢數到手軟

2024-01-01 23:45
奧克拉荷馬州諾曼熱狗餐廳「Spirals」的客人查佩爾20日用餐時拍下了一張照片，可見到老闆站在接近空無一人的餐館門口，鬱鬱寡歡地看著窗外。隨著這張照片在臉書上暴紅，讓這家熱狗餐廳客人絡繹不絕。（照片翻攝：FACEBOOK / Nick Chappell）

「鬱鬱寡歡的老闆站在門口往外看」 這張照片讓餐廳瞬間暴紅

2023-12-29 06:09

超人氣

更多 >
毛衣縮水怎麼辦？4步驟讓它復原

毛衣縮水怎麼辦？4步驟讓它復原
日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷

日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷
紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關

紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關
奶油可放在室內多久？奶油大廠給出答案

奶油可放在室內多久？奶油大廠給出答案
Walgreens感冒藥被搶空 三大傳染病席捲灣區

Walgreens感冒藥被搶空 三大傳染病席捲灣區