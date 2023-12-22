我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「近萬平方呎、6臥室」金山今年最貴豪宅 3450萬元出售

本田宣布召修全球450萬輛車 燃油幫浦出包恐釀熄火

楊紫瓊世紀婚禮 婚宴邀函、花藝布置、唯美禮服台灣品牌一手包辦

記者釋俊哲／即時報導
楊紫瓊身上清透竹綠的全絲烏干紗禮服以刺繡加上「蘭花與鳳蝶」圖騰，在思緒間輕舞飛揚。（圖：SHIATZY CHEN提供）
楊紫瓊身上清透竹綠的全絲烏干紗禮服以刺繡加上「蘭花與鳳蝶」圖騰，在思緒間輕舞飛揚。（圖：SHIATZY CHEN提供）

四大喜事中，婚禮常被視為作人生中最值得紀念的慎重一瞬。2023上半年喜獲奧斯卡小金人、成為首位華人影后的楊紫瓊，昨日和長跑多年的另一半、前法拉利CEO尚陶德（Jean Todt）於馬來西亞舉行了世紀婚禮，除堪稱年度時尚、娛樂圈大事，楊紫瓊身上禮服更出自台灣時尚品牌SHIATZY CHEN夏姿陳的量身訂製，以工藝與時尚，見證喜悅。

SHIATZY CHEN專門為楊紫瓊打造的工藝禮服，是品牌工坊資深工匠技藝與美的...
SHIATZY CHEN專門為楊紫瓊打造的工藝禮服，是品牌工坊資深工匠技藝與美的大成。（圖：SHIATZY CHEN提供）

綠色的「平口手工縫製波浪禮服」以飄逸輪廓為剪裁，並施以全手工刺繡，費工耗時。（圖...
綠色的「平口手工縫製波浪禮服」以飄逸輪廓為剪裁，並施以全手工刺繡，費工耗時。（圖：SHIATZY CHEN提供）

婚禮主視覺之一由SHIATZY CHEN為楊紫瓊提供、量身設計。（圖：SHIAT...
婚禮主視覺之一由SHIATZY CHEN為楊紫瓊提供、量身設計。（圖：SHIATZY CHEN提供）

過去曾以《臥虎藏龍》、《媽的多元宇宙》、《007：明日帝國》等多部電影廣為人知的楊紫瓊，早年以武打動作類型電影起家，但以精湛演技跨出亞洲、在歐美為主的西方影壇獲得一席之地，今年更以「媽的多元宇宙」獲得奧斯卡最佳女演員獎項，成為影史首位華人影后，意義非凡。而楊紫瓊今年更在奪金後與愛情長跑多年的男友感情更上層樓，在馬來西亞邦咯島完成了世紀婚禮，值得一提的是：從婚宴邀函、花藝布置、采采食茶伴手禮到禮服設計，竟全數出自台灣品牌SHIATZY CHEN夏姿陳，更成為今日世紀大婚上的質感亮點、平添話題。

楊紫瓊原就是SHIATZY CHEN品牌超級好友，今年曾兩度現身品牌歐美時裝周大...
楊紫瓊原就是SHIATZY CHEN品牌超級好友，今年曾兩度現身品牌歐美時裝周大秀。（圖：SHIATZY CHEN提供）

由於SHIATZY CHEN品牌總監陳彩霞原本就與楊紫瓊結識多年，加上楊紫瓊今年也曾現身SHIATZY CHEN的巴黎時裝周大秀，兩人深厚情誼不言可喻，為此SHIATZY CHEN並為楊紫瓊打造了兩套精湛的工藝禮服：「金屬蕾絲烏干紗繫帶禮服」與「平口手工縫製波浪禮服」。其中「金屬蕾絲烏干紗繫帶禮服」是以禮服搭配同材質的蕾絲短褲，同時腰間再繫上一抹烏干紗，整體閃現了金蔥光影，有別於一般裙裝設計、瀟灑俐落，更讓楊紫瓊不禁小秀長腿與俏皮表情。

由SHIATZY CHEN量身訂製的金屬蕾絲烏干紗繫帶禮服，並為楊紫瓊氣質演繹。...
由SHIATZY CHEN量身訂製的金屬蕾絲烏干紗繫帶禮服，並為楊紫瓊氣質演繹。（圖：SHIATZY CHEN提供）

楊紫瓊與另一半尚陶德（Jean Todt）在馬來西亞舉行了世紀婚禮，禮服並出自台...
楊紫瓊與另一半尚陶德（Jean Todt）在馬來西亞舉行了世紀婚禮，禮服並出自台灣品牌SHIATZY CHEN夏姿陳之手。（圖：SHIATZY CHEN提供）

「平口手工縫製波浪禮服」則運用了楊紫瓊喜愛的輕快綠色，以飄逸輪廓為剪裁，加上參針繡、打籽繡、珠繡工藝等多重刺繡工藝，在洋裝上描繪以「蘭花與鳳蝶」之圖騰，除代表東方女性的柔情與堅毅面向，更讓楊紫瓊在沙灘邊裙擺搖搖、喜不自勝。唯美、浪漫的身影，勢必成為影史與時尚史的甜蜜經典一頁，更讓人從心中為楊紫瓊再度喝采、祝願百年好合。

楊紫瓊婚禮上甚至小秀長腿，俏皮表情更讓人感受到由衷的喜悅。（圖：SHIATZY ...
楊紫瓊婚禮上甚至小秀長腿，俏皮表情更讓人感受到由衷的喜悅。（圖：SHIATZY CHEN提供）

楊紫瓊 奧斯卡 華人

上一則

小象朝鏡頭燦笑「嘴都快貼上去」可愛笑容藏驚人身世：1%天選之象

下一則

12月22日星座運勢 處女貴人相伴 射手工作順利

延伸閱讀

楊紫瓊返鄉補辦婚宴 富商老公緊牽丈母娘 甜照曝光

楊紫瓊返鄉補辦婚宴 富商老公緊牽丈母娘 甜照曝光
楊紫瓊回馬來西亞補辦婚宴 和新婚夫搞笑婚照曝光

楊紫瓊回馬來西亞補辦婚宴 和新婚夫搞笑婚照曝光
楊紫瓊回馬來西亞辦婚宴 和新婚夫化身007

楊紫瓊回馬來西亞辦婚宴 和新婚夫化身007
2023娛樂大事記：3星殞落、男星惹腥、巨星死而復生…

2023娛樂大事記：3星殞落、男星惹腥、巨星死而復生…

熱門新聞

小學生在數學考卷上的無厘頭回答，讓一票網友笑翻。示意圖，非新聞當事者。（取材自ingimage）

數學題「吃6顆水餃…」 小學生無厘頭作答讓網友笑翻

2023-12-18 04:01
中國媒體分析，摩羯座的人冷靜可靠，靈魂非常獨立。(示意圖／Ingimage)

這星座靈魂最獨立：冷靜可靠有生活智慧 怕尷尬才低調

2023-12-16 00:08
海底撈員工集體跳「科目三」。(視頻截圖)

海底撈無極限 又增洗頭服務…員工太卑微？薪水「很香」

2023-12-15 17:23
詹姆斯卡麥隆。(圖:迪士尼提供)

「鐵達尼號」只挑172公分以下矮子臨演 導演：省了100萬預算

2023-12-18 23:14
紐約甘迺迪機場。(本報資料照片／記者劉梓祁攝影)

2023年全球最佳機場「沒有美國」最差機場印尼占了3名

2023-12-19 19:34
四星座最自律，冬天也不賴床。（取材自pexels／攝影Acharaporn Kamornboonyarush）

冬天不賴床？4星座超自律 他們挑剔求完美

2023-12-16 22:30

超人氣

更多 >
位居收入排行榜頂端1% 退休後社安金拿多少？

位居收入排行榜頂端1% 退休後社安金拿多少？
60歲以上 最需要這一類食物

60歲以上 最需要這一類食物
55元滑雪外套 比名牌更好…輕盈保暖又防水 3萬多人愛了

55元滑雪外套 比名牌更好…輕盈保暖又防水 3萬多人愛了
捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷

捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷
烘乾床單老捲成一圈？用這個小幫手就解決

烘乾床單老捲成一圈？用這個小幫手就解決