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Bell & Ross水晶骷髏表限量問世 手動上鏈機芯「下巴會開闔」

記者釋俊哲／即時報導
過往曾推出白、黑、橘紅色版本骷髏表的Bell & Ross，最新力作則為冰藍色的BR 01 Cyber Skull Sapphire Ice Blue腕表，一如北國的冷冽、青空的蔚藍無限。（圖：Bell & Ross提供）
過往曾推出白、黑、橘紅色版本骷髏表的Bell & Ross，最新力作則為冰藍色的BR 01 Cyber Skull Sapphire Ice Blue腕表，一如北國的冷冽、青空的蔚藍無限。（圖：Bell & Ross提供）

正因人們身處資訊高速爆炸的節奏，更凸顯出「放空」的重要。鐘表品牌柏萊士（Bell & Ross）日前發表新款BR 01 Cyber Skull Sapphire Ice Blue腕表，以全透明的藍寶石水晶表殼搭配骷髏造型機芯，帶出把握當下、洞見本質的時間哲學反思。

由於人造藍寶石水晶的硬度極高，優點是透明、清澈，但打磨切削拋光的工序則較金屬困難許多。Bell & Ross選用了45毫米、八角形、並具備多角度多層次幾何結構的藍寶石水晶表殼，因而讓其內在乘載的BR-Cal.209手上鍊機芯能高程度地從360度欣賞，美型、精密無死角。

BR-Cal.209手上鍊機芯正面運用了經過藍色PVD的鍍鋅黃銅夾板，呈現宛如立體的骷髏圖騰，同時一旦翻轉至背面，還可近距離觀賞包含人造紅寶石、齒輪、打磨倒角修飾的各種細節；也由於機芯的下半部為發條盒，當手動為機芯上鏈的同時，骷髏下巴將一開、一闔，耳旁似乎響起了笑聲，也成為某種珍惜當下的生活提點。經藍色PVD的鍍鋅黃銅夾板骷髏，更以稜角的反射，散發出科技、前衛的況味。全球限量25只。

Bell & Ross再度推出「大笑骷髏」BR 01 Cyber Skull S...
Bell & Ross再度推出「大笑骷髏」BR 01 Cyber Skull Sapphire Ice Blue腕表腕表的冰藍色版本，搭配上藍寶石水晶表殼，全球限量25只。（圖：Bell & Ross提供）
由於藍寶石水晶的切削極度困難，更凸顯BR 01 Cyber Skull Sapp...
由於藍寶石水晶的切削極度困難，更凸顯BR 01 Cyber Skull Sapphire Ice Blue腕表表殼鍛造的得來不易。（圖：Bell & Ross提供）
近乎360度無暇、透明的藍寶石水晶表殼，將成為一款手上的科幻風收藏藝品。（圖：B...
近乎360度無暇、透明的藍寶石水晶表殼，將成為一款手上的科幻風收藏藝品。（圖：Bell & Ross提供）

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