Bell & Ross水晶骷髏表限量問世 手動上鏈機芯「下巴會開闔」

過往曾推出白、黑、橘紅色版本骷髏表的Bell & Ross，最新力作則為冰藍色的BR 01 Cyber Skull Sapphire Ice Blue腕表，一如北國的冷冽、青空的蔚藍無限。（圖：Bell & Ross提供）

正因人們身處資訊高速爆炸的節奏，更凸顯出「放空」的重要。鐘表品牌柏萊士（Bell & Ross）日前發表新款BR 01 Cyber Skull Sapphire Ice Blue腕表，以全透明的藍寶石水晶表殼搭配骷髏造型機芯，帶出把握當下、洞見本質的時間哲學反思。

由於人造藍寶石水晶的硬度極高，優點是透明、清澈，但打磨切削拋光的工序則較金屬困難許多。Bell & Ross選用了45毫米、八角形、並具備多角度多層次幾何結構的藍寶石水晶表殼，因而讓其內在乘載的BR-Cal.209手上鍊機芯能高程度地從360度欣賞，美型、精密無死角。