我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

回顧2023／南加華人圈的「酸甜苦辣鹹」是…

李善均輕生 歐美媒體頭版報導「奧斯卡獎男星離世」

浪琴Mini Dolcevita 珍妮佛勞倫斯 紐約甜美爆表

文╱記者釋俊哲
Mini Dolcevita系列今年於紐約首發，並透過好萊塢天后珍妮佛勞倫斯一展大都會的迷人與洗練。（圖：浪琴表提供）
Mini Dolcevita系列今年於紐約首發，並透過好萊塢天后珍妮佛勞倫斯一展大都會的迷人與洗練。（圖：浪琴表提供）

隨著時代的改變，某種小巧、輕快、輕巧和簡約的風潮已然成為時尚顯學。像是更少布料的中空裝展露出好身材，隨身背帶的「小廢包」捨棄了容量但賦予了造型的趣味，帶有毛毛滾邊的輕奢皮拖鞋雖然無法登上紅毯，卻成為遊走於都市街道的風格配件，少一點、小一點，儼然成為消費心理學的潛規則，連帶也讓手表的尺寸開始從38毫米「下修」，36、34、32…一路下「探」，頗有回到1990的復古風潮。

Mini Dolcevita迷你多情系列羅馬鏤雕鍍金面盤搭配象牙白色皮表帶鑽表。...
Mini Dolcevita迷你多情系列羅馬鏤雕鍍金面盤搭配象牙白色皮表帶鑽表。（圖：浪琴表提供）

常被視作男性品味象徵的手表，對女性卻在裝飾意味上更為鮮明，一如高跟鞋或手拿包，是整體造型的風格關鍵。早在1997年推出的多情（Dolcevita）系列是來自瑞士浪琴表（Longines）的經典設計，近30年後的今日並帶來全新進化：維持了比例神髓、但尺寸更纖巧的Mini Dolcevita，儼然是一顆手上的珍稀寶石，閃耀甜美。

Mini Dolcevita迷你多情系列羅馬鏤雕鍍金面盤搭配寧靜藍鱷魚皮表帶鑽表...
Mini Dolcevita迷你多情系列羅馬鏤雕鍍金面盤搭配寧靜藍鱷魚皮表帶鑽表。（圖：浪琴表提供）
Mini Dolcevita迷你多情系列羅馬flinqué飾紋面盤搭配紅色鱷魚皮...
Mini Dolcevita迷你多情系列羅馬flinqué飾紋面盤搭配紅色鱷魚皮表帶腕表。（圖：浪琴表提供）

浪琴表（Longines）的Mini Dolcevita系列今年於紐約首發，不僅好萊塢天后「小珍妮佛」珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）甜美站台，連韓星女神裴秀智（Suzy）也在日前拍攝時尚雜誌時選用Mini Dolcevita入鏡。形象影片中，珍妮佛勞倫斯配戴的是Cosmo面盤款，方形表殼搭配圓型刻度的設計，方中帶圓、也像時代新女性的剛柔並濟，表款並鑲嵌鑽石總重約0.456克拉，伴隨著珍妮佛勞倫斯從日常到晚宴，閃耀日常；秀智選用的款式則為羅馬鏤雕鍍金面盤搭配象牙白色鱷魚皮表帶款，有著內斂的古典風範，輕快也具現代風格。

Mini Dolcevita迷你多情系列羅馬鏤雕鍍金面盤搭配薄荷綠鱷魚皮表帶鑽表...
Mini Dolcevita迷你多情系列羅馬鏤雕鍍金面盤搭配薄荷綠鱷魚皮表帶鑽表。（圖：浪琴表提供）

事實上，全系列Mini Dolcevita腕表並有著豐富多變的千姿百態：單面盤便有Cosmo、羅馬flinqué飾紋、羅馬鏤雕鍍金面盤三種樣式，搭配上淡雅粉、寧靜藍、象牙白、薄荷綠四色鱷魚皮表帶，加上經典的黑色與紅色皮表帶後，合計多達11種組合。全系列並皆使用21.5毫米×29毫米的長方形精鋼表殼，以精準的L178石英機芯成為動力泉源，在都會、晚宴、商務的每一時刻，分秒精準、完美呈現。

浪琴從品牌1927年發表的一只長方形表款得到靈感，成為今日Mini Dolcev...
浪琴從品牌1927年發表的一只長方形表款得到靈感，成為今日Mini Dolcevita迷你多情系列的啟發，經典而雋永。（圖：浪琴表提供）

198「顆」磚形方塊組成的金屬鍊帶，從細微處煥發如建築般的規律嚴謹之美。（圖：浪...
198「顆」磚形方塊組成的金屬鍊帶，從細微處煥發如建築般的規律嚴謹之美。（圖：浪琴表提供）

值得一提的是：Cosmo面盤與羅馬flinqué飾紋面盤各有一款金屬鏈帶款，透過198「顆」、顆顆分明的磚形鏈結，帶來1920、1930年代的裝飾藝術風格，在光芒流轉之際也如鑽石般閃耀，從細節出發，更令全身造型、光芒四射。

好萊塢

上一則

安海瑟薇穿越羅馬 BVLGARI冬季驚喜之旅

下一則

在外遊蕩的貓吃過多少種動物？ 數量驚人「還吃過駱駝」

延伸閱讀

華商會聖誕聯歡 亞當斯蒞臨

華商會聖誕聯歡 亞當斯蒞臨
華女亞馬遜帳戶被盜賣 600元商品以隱藏訂單寄到法拉盛

華女亞馬遜帳戶被盜賣 600元商品以隱藏訂單寄到法拉盛
紐約華裔地產大亨張善良出售3酒店 買家不明

紐約華裔地產大亨張善良出售3酒店 買家不明
紐約華超制止「零元購」 竟遭青少年嗆：敢報警就來找你

紐約華超制止「零元購」 竟遭青少年嗆：敢報警就來找你

熱門新聞

小學生在數學考卷上的無厘頭回答，讓一票網友笑翻。示意圖，非新聞當事者。（取材自ingimage）

數學題「吃6顆水餃…」 小學生無厘頭作答讓網友笑翻

2023-12-18 04:01
紐約甘迺迪機場。(本報資料照片／記者劉梓祁攝影)

2023年全球最佳機場「沒有美國」最差機場印尼占了3名

2023-12-19 19:34
有些星座在爭吵時特別容易得理不饒人。(ingimage)

最得理不饒人星座？處女讓人難反駁、這星座「咄咄逼人到對方沉默」

2023-12-22 19:26
詹姆斯卡麥隆。(圖:迪士尼提供)

「鐵達尼號」只挑172公分以下矮子臨演 導演：省了100萬預算

2023-12-18 23:14
聖誕節這天，威廉夫婦發布一張三名孩子的燦笑合照。（取材自Instagram）

威廉凱特聖誕節曬3子女燦笑照 夏綠蒂公主穩坐C位搭肩兄弟倆

2023-12-25 21:52
透過星座分析，瞭解什麼樣的人總是捨不得斷捨離。(ingimage)

12星座斷捨離排行：金牛就愛東西多、這星座「物品到手絕不丟」

2023-12-26 01:15

超人氣

更多 >
這個工作年薪逾14萬 卻最多人想離職

這個工作年薪逾14萬 卻最多人想離職
捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲

捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲
成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免

成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免
這五道菜 美食評論員上餐館不會點

這五道菜 美食評論員上餐館不會點
華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？

華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？