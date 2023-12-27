浪琴Mini Dolcevita 珍妮佛勞倫斯 紐約甜美爆表

Mini Dolcevita系列今年於紐約首發，並透過好萊塢天后珍妮佛勞倫斯一展大都會的迷人與洗練。（圖：浪琴表提供）

隨著時代的改變，某種小巧、輕快、輕巧和簡約的風潮已然成為時尚顯學。像是更少布料的中空裝展露出好身材，隨身背帶的「小廢包」捨棄了容量但賦予了造型的趣味，帶有毛毛滾邊的輕奢皮拖鞋雖然無法登上紅毯，卻成為遊走於都市街道的風格配件，少一點、小一點，儼然成為消費心理學的潛規則，連帶也讓手表的尺寸開始從38毫米「下修」，36、34、32…一路下「探」，頗有回到1990的復古風潮。

Mini Dolcevita迷你多情系列羅馬鏤雕鍍金面盤搭配象牙白色皮表帶鑽表。（圖：浪琴表提供）

常被視作男性品味象徵的手表，對女性卻在裝飾意味上更為鮮明，一如高跟鞋或手拿包，是整體造型的風格關鍵。早在1997年推出的多情（Dolcevita）系列是來自瑞士浪琴表（Longines）的經典設計，近30年後的今日並帶來全新進化：維持了比例神髓、但尺寸更纖巧的Mini Dolcevita，儼然是一顆手上的珍稀寶石，閃耀甜美。

Mini Dolcevita迷你多情系列羅馬鏤雕鍍金面盤搭配寧靜藍鱷魚皮表帶鑽表。（圖：浪琴表提供） Mini Dolcevita迷你多情系列羅馬flinqué飾紋面盤搭配紅色鱷魚皮表帶腕表。（圖：浪琴表提供）

浪琴表（Longines）的Mini Dolcevita系列今年於紐約首發，不僅好萊塢 天后「小珍妮佛」珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）甜美站台，連韓星女神裴秀智（Suzy）也在日前拍攝時尚雜誌時選用Mini Dolcevita入鏡。形象影片中，珍妮佛勞倫斯配戴的是Cosmo面盤款，方形表殼搭配圓型刻度的設計，方中帶圓、也像時代新女性的剛柔並濟，表款並鑲嵌鑽石總重約0.456克拉，伴隨著珍妮佛勞倫斯從日常到晚宴，閃耀日常；秀智選用的款式則為羅馬鏤雕鍍金面盤搭配象牙白色鱷魚皮表帶款，有著內斂的古典風範，輕快也具現代風格。

Mini Dolcevita迷你多情系列羅馬鏤雕鍍金面盤搭配薄荷綠鱷魚皮表帶鑽表。（圖：浪琴表提供）

事實上，全系列Mini Dolcevita腕表並有著豐富多變的千姿百態：單面盤便有Cosmo、羅馬flinqué飾紋、羅馬鏤雕鍍金面盤三種樣式，搭配上淡雅粉、寧靜藍、象牙白、薄荷綠四色鱷魚皮表帶，加上經典的黑色與紅色皮表帶後，合計多達11種組合。全系列並皆使用21.5毫米×29毫米的長方形精鋼表殼，以精準的L178石英機芯成為動力泉源，在都會、晚宴、商務的每一時刻，分秒精準、完美呈現。

浪琴從品牌1927年發表的一只長方形表款得到靈感，成為今日Mini Dolcevita迷你多情系列的啟發，經典而雋永。（圖：浪琴表提供）

198「顆」磚形方塊組成的金屬鍊帶，從細微處煥發如建築般的規律嚴謹之美。（圖：浪琴表提供）

值得一提的是：Cosmo面盤與羅馬flinqué飾紋面盤各有一款金屬鏈帶款，透過198「顆」、顆顆分明的磚形鏈結，帶來1920、1930年代的裝飾藝術風格，在光芒流轉之際也如鑽石般閃耀，從細節出發，更令全身造型、光芒四射。