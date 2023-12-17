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麋鹿、星星、薑餅人... 讓人想起童年的可愛聖誕飾品

記者孫曼／即時報導
法國亞歷山卓髮飾與Les Néréides飾品推出造型童趣的聖誕系列歡慶佳節。（圖：惇聚國際、台灣八木通提供）
法國亞歷山卓髮飾與Les Néréides飾品推出造型童趣的聖誕系列歡慶佳節。（圖：惇聚國際、台灣八木通提供）

聖誕佳節將至，雪人、麋鹿、星星、冬青、花環...，這些充滿聖誕節象徵意義的圖案，不僅構成了佳節溫馨熱鬧的氣氛，也充滿童趣的氣息，讓人想起還相信聖誕老公公的歡樂童年。法國飾品品牌Les Néréides每年都令人期待的聖誕限定系列，今年就以小時候收到聖誕禮物的幸福時刻為主題，在「聖誕夜驚喜」（Dans mes Petits Souliers）系列中，透過小鹿、洋娃娃、泰迪熊、禮物、紅緞帶、薑餅人及冬青等元素，捎來濃濃的歡慶氣息，也象徵帶來一整年的好運和祝福。

亞歷山卓聖誕拐杖豆扣夾。（圖：台灣八木通提供）
亞歷山卓聖誕拐杖豆扣夾。（圖：台灣八木通提供）

亞歷山卓聖誕鈴鐺豆扣夾。（圖：台灣八木通提供）
亞歷山卓聖誕鈴鐺豆扣夾。（圖：台灣八木通提供）

Les Néréides薑餅人耳環。（圖：惇聚國際提供）
Les Néréides薑餅人耳環。（圖：惇聚國際提供）

Les Néréides麋鹿手環。（圖：惇聚國際提供）
Les Néréides麋鹿手環。（圖：惇聚國際提供）

法國亞歷山卓髮飾（Alexandre de Paris，簡稱ADP）今年的「聖誕系列」，則推出雪人、麋鹿、鹿角、花環、鈴鐺、拐杖糖、星星等應景的造型髮飾，以神秘優雅的黑色為造型襯底，鑲嵌燦金、艷紅或淨白色的施華洛世奇水晶、珍珠等綴飾，打造出款款別緻且充滿魅力的聖誕髮飾。

Les Néréides冬青花籃耳環。（圖：惇聚國際提供）
Les Néréides冬青花籃耳環。（圖：惇聚國際提供）

亞歷山卓聖誕麋鹿豆扣夾。（圖：台灣八木通提供）
亞歷山卓聖誕麋鹿豆扣夾。（圖：台灣八木通提供）

Les Néréides泰迪熊戒指。（圖：惇聚國際提供）
Les Néréides泰迪熊戒指。（圖：惇聚國際提供）

亞歷山卓聖誕雪人豆扣夾。（圖：台灣八木通提供）
亞歷山卓聖誕雪人豆扣夾。（圖：台灣八木通提供）

雪人、拐杖糖、聖誕麋鹿、聖誕鈴鐺、聖誕花圈，則以簡約或卡通的童趣手法詮釋，流金五芒星系列由黑色和金色的醋酸纖維打造星星，並在金色弧線上鑲嵌一顆顆淨白璀璨的施華洛世奇水晶，如同在漆黑的夜晚中耀眼的閃閃光芒，柯劃出大人味的優雅平安夜。

Les Néréides冬青戒指，5,700元。圖／惇聚國際提供
Les Néréides冬青戒指，5,700元。圖／惇聚國際提供

亞歷山卓流金五芒星髮束。（圖：台灣八木通提供）
亞歷山卓流金五芒星髮束。（圖：台灣八木通提供）

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