最奢華的迷你凱莉包 愛馬仕全新Kelly鍊表來了

玫瑰金鑲鑽款Kelly鍊表。(圖:愛馬仕提供)

愛馬仕（Hermès）的凱莉包（Kelly）在品牌傳人Robert Dumas於1930年代創作出來之後，就是所有女生心目中的夢幻逸品。受到這款經典包包的啟發，愛馬仕於1975年開始推出得以輕鬆配戴的Kelly珠寶腕表，纖細的金屬表鍊鑲嵌鑽石或可作為項鍊配戴，以這俏皮、大膽、時尚的設計，迅速風靡全球。

如今，愛馬仕以更為符合當代女性生活習慣的比例與設計細節，重新演繹這款動靜皆宜的珠寶腕表，精鋼和珍貴的玫瑰金取代了過往精鋼鍍金的表殼材質，玫瑰金款推出全鑲鑽與半鑲鑽的選擇，精鋼款則有無鑽、鎖扣鑲排鑽、以及表頭鑲鑽三種款式。隨表附上的Clochette皮革掛飾以霧面黑色短吻鱷魚皮或黑色Box小牛皮製作，能將鎖扣造型的表頭以更多樣、自由的方式配戴。全新Kelly也擁有當代標準的生活防水功能。

經當代美學演繹的鎖扣表殼，採用更小巧精緻優雅的16毫米尺寸，並將原來位於三點鐘位置的表冠移到12點鐘位置，使外觀線條更為簡潔流暢。摩登的藍寶石水晶鏡面取代了傳統的礦石鏡面，玫瑰金款配天然白色珍珠母貝表盤，精鋼表款則採用閃爍的白色晶亮漆面表盤。鑲鑽款式於表盤12點位置有鑲嵌1顆鑽石， 同時搭配與扣環金屬片上的裝飾相呼應的3顆鉚釘時標。