配飾聖誕快樂 De Beers 蓮花x美鑽 TASAKI 尖角x珍珠

De Beers Enchanted Lotus 18K玫瑰金圓珠飾邊吊墜項鍊官網限定款。（圖：De Beers提供）

歲末年終是感謝辛苦了一整年、寵愛自己的時機。De Beers於佳節前夕推出全新Enchanted Lotus系列鑽石珠寶，包括三款不同尺寸的鑽石吊墜項鍊到充滿玩味的開放式手鐲，以及以花式切割鑽石呈現大馬士革玫瑰花與葉錯綜盤繞美態的Adonis Rose系列新作，慶祝歡樂佳節時刻。日本 珠寶品牌TASAKI則以全新danger horn系列節慶珠寶，捎來愉快的節日假期氛圍。

De Beers 2023 Enchanted Lotus系列聖誕節形象。（圖：De Beers提供）

De Beers今年聖誕形象以鑽石產地非洲波札那盛放的蓮花為主軸，演繹天然美鑽的獨特魅力。名模何穗層疊配戴最新的Enchanted Lotus系列鑽石吊墜項鍊，以圓形明亮式和梨形鑽石描繪盛放蓮花花瓣的優雅輪廓；印度 藝術家Amrit Kaur手上飾有兩款不同大小的經典蓮花圖案的開放式手鐲，展現了蓮花的優雅；除此之外，同時上市的18K白金鑽石吊墜項鍊，以密鑲鑽石圍繞彰顯中央的圓形明亮式單鑽之璀璨。還有官網限定的18K玫瑰金款，以18K玫瑰金打造的圓珠飾邊襯托中央約0.03克拉的圓形明亮式鑽石，簡約的設計是入門品牌鑽石的首選。

TASAKI推出Holiday系列。（圖：TASAKI提供）

TASAKI的danger horn系列於2010年推出，就以耳目一新的設計跳脫一貫風格及性別框架，柔美曲線延伸至個性鮮明的尖角，成為品牌最具辨識度的作品之一。2023年冬季的節慶珠寶衍生自原系列的尖角設計，新推出簡約的墜鍊和單邊耳環，恰到好處的尺寸適合日常配戴，其中包括danger horn系列首度推出採用TASAKI獨家18K SAKURAGOLDTM櫻花金款式，以溫柔的淡粉色與圓潤珍珠相襯，透過尖角設計展現剛柔並濟的優雅。