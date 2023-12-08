韓星HARIN好仙 美秀Dior最新玫瑰珠寶又美又個性

Dior品牌大使HARIN演繹最新La Rose珠寶系列作品。(圖:Dior提供)

玫瑰是Dior品牌創辦人迪奧先生最鍾情的花卉品種。秉持迪奧先生對大自然的這份熱愛，Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane自接掌珠寶部門以來，就以玫瑰為主題、採用珍貴的各式寶石，創作過無數膾炙人口、令人目眩神迷的玫瑰之作。如今，她再度以針對當代時尚品味人士的穿搭需求，創作出全新La Rose系列珠寶，並由品牌大使、韓國當紅女團NewJeans成員HARIN演繹。