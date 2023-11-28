我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

優勝美地一年一期奇景火瀑布 12月1日開放預約

中國學童呼吸道感染激增 多地紛紛停課 河北「大白」重出江湖

不滿從羅馬搬米蘭 Gucci設計工作室破天荒罷工

中央社／羅馬27日綜合外電報導
Gucci羅馬設計工作室約40名設計師與裁縫師罷工。（路透）
Gucci羅馬設計工作室約40名設計師與裁縫師罷工。（路透）

由於工作室多數員工即將從羅馬搬遷米蘭，時尚品牌古馳（Gucci）羅馬設計工作室約40名設計師與裁縫師今天放下手邊工作，舉行Gucci設計部門破天荒的首次罷工行動。

這家法國開雲集團（Kering SA）旗下的義大利品牌於10月表示，Gucci在首都羅馬（Rome）的219名設計員工中，有153人將遷移到米蘭（Milan），而罷工人員則稱此舉是「變相大規模裁員」。

罷工人員在Gucci位於羅馬的一間辦公室外高舉布條，上面寫著：「Gucci只做裁剪，不做縫紉」；另一個標語則寫著：「在Gucci，裁員是一種時尚」。

Gucci工會代表吉亞諾提（Chiara Giannotti）在為期4小時的罷工行動前告訴法新社說：「時尚造型辦公室是Gucci的核心所在，設計師和裁縫師都在這裡工作，這也是所有系列作品誕生的地方。這次罷工是Gucci破天荒第一次。」

吉亞諾提表示，上周，Gucci有超過50名設計師與裁縫師參加義大利最大工會發起的全國性罷工。

吉亞諾提說：「開雲集團希望藉此重組機會來刪減員額，趕走那些不令人滿意的員工，或那些因家庭因素無法離開羅馬的員工。」

Gucci則告訴法新社說，在設計工作室搬遷下，「人員不會減少，這將完全依照現行規定來執行」，公司也會對受影響的員工提供「一系列經濟與支持措施」。

工會表示，153名員工將於明年3月前搬到米蘭，而留在羅馬的另66名員工則是「前途未卜」。

吉安諾提表示：「作為搬遷到米蘭計畫的一環，我們要求所有員工應享相同待遇條件，或將其餘員工轉調到開雲集團在羅馬或佛羅倫斯（Florence）的其他公司。」

罷工 時尚 義大利

上一則

11月28日星座運勢 雙子愛神眷顧 雙魚可大膽示愛

下一則

拉皮手術莫名被「隆胸提臀」65歲她多付7.5萬醫療費崩潰痛哭

延伸閱讀

瑞典郵政不遞送特斯拉車牌 馬斯克贏法院臨時裁決「可自取」

瑞典郵政不遞送特斯拉車牌 馬斯克贏法院臨時裁決「可自取」
財經簡訊

財經簡訊
繁忙黑色星期五 歐洲多國亞馬遜員工罷工

繁忙黑色星期五 歐洲多國亞馬遜員工罷工
馬斯克怒罵瘋了…瑞典郵政罷工 特斯拉新車沒牌上不了路

馬斯克怒罵瘋了…瑞典郵政罷工 特斯拉新車沒牌上不了路

熱門新聞

不同星座的人，對常識的重視程度也不同。(取材自ingimage)

12星座「常識人」排行 這星座堅守規範堪稱社會楷模

2023-11-22 20:46

「我才不管」邊疆航空女乘客在飛機走道脫褲尿尿全都錄

2023-11-25 20:22
Burberry品牌大使全智賢肩背Burberry Knight中型黑色皮革騎士包。(圖：Burberry提供)

女神全智賢拎這顆 今年必敗Burberry騎士包

2023-11-19 01:40
在年底跳槽獲得更大優勢的4星座分別為：獅子座、水瓶座、天秤座、射手座。示意圖。（ingimage）

年底跳槽預備：4星座有優勢 獅子遇新機會、這星座可創業轉行

2023-11-21 19:05
有些人儘管外表好看，卻是容易破功的「可惜系帥哥」。(ingimage)

外表出色卻一開口就破功 12星座「可惜系帥哥」排行榜

2023-11-20 19:05
打掃環境示意圖。(ingimage)

什麼血型家裡最乾淨？AB型斷捨離魔人、O型全塞抽屜、這血型從不整理

2023-11-24 19:10

超人氣

更多 >
華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院

華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院
蘋果創辦人喬布斯臨終前 對這件事感到最遺憾

蘋果創辦人喬布斯臨終前 對這件事感到最遺憾
美國最暢銷轎車 2025年只有油電混合款式

美國最暢銷轎車 2025年只有油電混合款式
網購星期一來了 折扣力度大

網購星期一來了 折扣力度大
雖然手機有電子版 登機證最好還是印出來

雖然手機有電子版 登機證最好還是印出來