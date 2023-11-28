不滿從羅馬搬米蘭 Gucci設計工作室破天荒罷工

Gucci羅馬設計工作室約40名設計師與裁縫師罷工。（路透）

由於工作室多數員工即將從羅馬搬遷米蘭，時尚 品牌古馳（Gucci）羅馬設計工作室約40名設計師與裁縫師今天放下手邊工作，舉行Gucci設計部門破天荒的首次罷工 行動。

這家法國開雲集團（Kering SA）旗下的義大利 品牌於10月表示，Gucci在首都羅馬（Rome）的219名設計員工中，有153人將遷移到米蘭（Milan），而罷工人員則稱此舉是「變相大規模裁員」。

罷工人員在Gucci位於羅馬的一間辦公室外高舉布條，上面寫著：「Gucci只做裁剪，不做縫紉」；另一個標語則寫著：「在Gucci，裁員是一種時尚」。

Gucci工會代表吉亞諾提（Chiara Giannotti）在為期4小時的罷工行動前告訴法新社說：「時尚造型辦公室是Gucci的核心所在，設計師和裁縫師都在這裡工作，這也是所有系列作品誕生的地方。這次罷工是Gucci破天荒第一次。」

吉亞諾提表示，上周，Gucci有超過50名設計師與裁縫師參加義大利最大工會發起的全國性罷工。

吉亞諾提說：「開雲集團希望藉此重組機會來刪減員額，趕走那些不令人滿意的員工，或那些因家庭因素無法離開羅馬的員工。」

Gucci則告訴法新社說，在設計工作室搬遷下，「人員不會減少，這將完全依照現行規定來執行」，公司也會對受影響的員工提供「一系列經濟與支持措施」。

工會表示，153名員工將於明年3月前搬到米蘭，而留在羅馬的另66名員工則是「前途未卜」。

吉安諾提表示：「作為搬遷到米蘭計畫的一環，我們要求所有員工應享相同待遇條件，或將其餘員工轉調到開雲集團在羅馬或佛羅倫斯（Florence）的其他公司。」