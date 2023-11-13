LV Colormania繽紛七彩旅行配件 歡慶年度佳節將至
歡慶年底佳節將至，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出LV Colormania膠囊系列，以彩虹般的鮮豔色彩來慶祝旅行的時尚藝術，寓意向今年迎來25周年的路易威登《旅遊指南City Guide》系列的色彩編碼致敬。
LV Colormania膠囊系列採用七種稜鏡色彩的個性化旅行風格：紅色、橙色、黃色、綠色、 藍色、粉紅色和紫色。系列包括標誌性的Horizon隨身行李箱、Keepall旅行包、Christopher背包、護照套和其他小皮件。共兩種款式：標誌性的Monogram Macassar帆布裝飾彩色皮革滾邊；另一種則以Taurillon Monogram全皮革壓花打造鮮豔單色，如Horizon、Keepall和Steamer小型包款以及適合旅行的收納包。
該其他皮具與配件也以旅行為主要訴求，如隨身行李、Nice Mini化妝包、 Dopp Kit盥洗包、以及迷你Keepall吊飾、手拿包、護照套、名片盒、硬幣卡夾和口袋收納袋等，可拆卸的圓形壓花皮革行李牌靈感來自路易威登經典印章設計，為配件帶來俏皮的色彩。
除此之外還有品牌最富盛名的Monogram Macassar帆布材質硬箱作品，配有鮮豔色彩的內襯，包括精緻的Courrier Lozine 110硬箱、Pyramide 4 x Bisten四組硬箱塔、Cotteville 16 Montres腕表硬箱和Boîte Chapeau 30帽盒。
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