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GU怪奇物語聯名系列 地獄火俱樂部、奪心魔成設計主題

記者曾智緯／即時報導
GU與「怪奇物語」首次合作，就深懂影迷的心，把先前一到四季的角色或經典場面，運用到設計上。（圖：GU提供）
GU與「怪奇物語」首次合作，就深懂影迷的心，把先前一到四季的角色或經典場面，運用到設計上。（圖：GU提供）

時常為英語影集排名第一的「怪奇物語」（Stranger Things）觀看時數屢創新高，更成為了Netflix招牌之一，受到上億影迷的喜愛。而在最終第五季上映前，流行服飾品牌GU也順勢推出聯名設計系列，運用一到四季經典角色或是知名場面為主題，包含休閒上衣系列以及描繪顛倒世界的休閒家居服組，讓影迷們無法招架！

GU怪奇物語系列男裝重磅休閒連帽上衣。（圖：GU提供）
GU怪奇物語系列男裝重磅休閒連帽上衣。（圖：GU提供）

GU怪奇物語系列男裝重磅休閒連帽上衣。（圖：GU提供）
GU怪奇物語系列男裝重磅休閒連帽上衣。（圖：GU提供）

GU與「怪奇物語」首次合作，就深懂影迷的心，把先前一到四季的角色或經典場面，運用到設計上。像是劇中角色Mike和Dustin所屬「地獄火俱樂部」標誌結合經典連帽上衣，不僅展現1980年代風格以外，也是同樣適合現今街頭時尚。而第二季中四位主角對抗 「奪心魔」的畫面被印製在圓領衫上，搭配「怪奇物語」的經典紅、黑配色更加吸睛，絕對是粉絲要擁有單品。

GU怪奇物語系列男裝重磅休閒上衣。（圖：GU提供）
GU怪奇物語系列男裝重磅休閒上衣。（圖：GU提供）

GU怪奇物語系列男裝重磅休閒上衣。（圖：GU提供）
GU怪奇物語系列男裝重磅休閒上衣。（圖：GU提供）

然而，最招牌的設計一定是裝飾有「Stranger Things」字樣的連帽上衣，鐵粉必備。不僅如此，GU還將劇中顛倒世界的概念、怪物「Demogorgon」的圖案，製成家居服組合，超適合穿著它們來追劇。

GU怪奇物語系列男裝平口褲。（圖：GU提供）
GU怪奇物語系列男裝平口褲。（圖：GU提供）

GU怪奇物語系列休閒家居服組。（圖：GU提供）
GU怪奇物語系列休閒家居服組。（圖：GU提供）

雖然，UNIQLO和日本設計師黑河內真子的Mame Kurogouchi結束合作，不過旋即又宣布與巴黎精緻內著品牌PRINCESSE tam · tam攜手，推出秋冬聯名系列。UNIQLO and PRINCESSE tam · tam設計靈感源自法國東北部的柯爾馬鎮，以充滿浪漫氣息的獨特印花與亮眼色彩，結合UNIQLO獨家「HEATTECH」科技，每件商品都是因應秋冬季節出遊的最佳選擇，而繽紛搶眼色系及圖案更讓人由內而外散發亮麗好心情。

UNIQLO and PRINCESSE tam · tam系列女裝法蘭絨長褲。...
UNIQLO and PRINCESSE tam · tam系列女裝法蘭絨長褲。（圖：UNIQLO提供）

UNIQLO宣布與巴黎精緻內著品牌PRINCESSE tam · tam攜手，推...
UNIQLO宣布與巴黎精緻內著品牌PRINCESSE tam · tam攜手，推出秋冬聯名系列。（圖：UNIQLO提供）

時尚 日本 Netflix

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