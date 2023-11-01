我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球第2例豬心移植仍失敗 58歲馬州退伍軍人術後6周死亡

康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴

Prada上季營收成長略高於市場預期 暗示明年可能繼續漲價

編譯黃淑玲／綜合外電
普拉達（Prada）第3季營收成長優於市場預期。(路透)
普拉達（Prada）第3季營收成長優於市場預期。(路透)

義大利時尚集團普拉達（Prada）上季營收成長10%，略高於市場預期，主要靠亞洲與歐洲市場支撐，彌補美國市場的疲弱，但營收成長率也減緩至不到上半年增幅的一半。執行長葛拉（Andrea Guerra）表示，樂見10月迄今的發展，11、12月將更為重要。

上季占集團80%銷售的Prada品牌，營收成長5%，成長也比第2季的15%減慢，Miu Miu品牌則展現韌性，營收躍增48%。

Prada今年1～9月以固定匯率計算的淨營收總額比去年同期成長17%至33.4億歐元（36億美元），以服裝部門成長最快。

葛拉說：「我們持續看到正面的事業動能，以及對我們品牌的強烈興奮之情，讓我們準備好迎接第4季，並且達成穩健、持久且優於市場的2023年成長。」他表示，他滿意10月的業績表現，11月和12月更重要。

美洲地區是Prada財報的弱點，1~9月在當地零售銷售下滑1.3%，抵銷了亞太地區、日本和歐洲市場的二位數成長。

葛拉指出，Prada和Miu Miu品牌今年已調漲商品售價4%～6%，預期明年可能有類似趨勢。他也提到，Prada知曉以色列與哈瑪斯衝突最近幾周在主要城市引發的緊張，但還不會對營運產生重大影響。

義大利 匯率 哈瑪斯

上一則

蘋果Scary Fast發表會幕後功臣 iPhone擔綱拍攝

延伸閱讀

哈瑪斯放話：未來幾天將釋放外籍人質 加薩會變以軍墳場

哈瑪斯放話：未來幾天將釋放外籍人質 加薩會變以軍墳場
消滅哈瑪斯之後呢？美國、以色列考慮在加薩派遣維和部隊

消滅哈瑪斯之後呢？美國、以色列考慮在加薩派遣維和部隊
以色列證實空襲難民營 聲稱擊斃哈瑪斯指揮官

以色列證實空襲難民營 聲稱擊斃哈瑪斯指揮官
獲哈瑪斯釋放18歲少女 已返抵芝加哥

獲哈瑪斯釋放18歲少女 已返抵芝加哥

熱門新聞

三生肖女最旺夫，夫妻感情越來越好。（Ingimage）

3生肖女最旺夫：屬兔耐心相伴 這生肖打扮漂亮贏面子

2023-10-29 20:54
不同血型的人，對消費也有不同堅持。(ingimage)

A型省餐費、O型不愛買衣服：4血型「討厭花錢買什麼」

2023-10-27 20:05
3生肖11月將有貴人出現，有機會迎來事業蓬勃發展，財運旺到擋不住。示意圖，非新聞當事者。（取材自ingimage）

3生肖11月將有貴人出現 事業起飛、財運「旺到擋不住」

2023-10-26 01:23
示意圖。（imgimage）

重陽節後3生肖旺翻 財運飆升、橫財滾滾、數錢數到手軟

2023-10-24 18:01
網友大推檸檬酸刷馬桶，不少人認同便宜又好用。 (取材自canva)

別用漂白水 內行曝清馬桶「1神物」便宜又好用：一刷秒變白

2023-10-20 23:19
透過星座分析，瞭解精神年齡是老成還是年輕。（ingimage）

星座四象「精神年齡」分析：牡羊不服輸、這星座成熟不與人爭

2023-10-30 00:26

超人氣

更多 >
恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居

恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居
華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」

華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」
研究：這種肉每周吃2份 糖尿病風險可能增一倍

研究：這種肉每周吃2份 糖尿病風險可能增一倍
茶或咖啡？搭機口渴時 還是選這個飲料最安全

茶或咖啡？搭機口渴時 還是選這個飲料最安全
滋潤勤儉生活 4個值得花錢的小奢侈

滋潤勤儉生活 4個值得花錢的小奢侈