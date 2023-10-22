什麼是高級性感？ Krystal鄭秀晶、安心亞親自示範

安心亞（左）、Krystal鄭秀晶（中）和王淨（右），在不同場合，詮釋了高級性感風穿搭。（圖：Ralph Lauren、三立電視提供）

第58屆金鐘獎頒獎典禮順利落幕，得獎的明星或是幕後專業人員，都藉由作品來感動或是使人歡笑。而紅毯穿搭依舊是觀眾及粉絲們最關注的一部分，像是姣好身形著稱的安心亞，此次一改豔麗形象的穿搭，讓人眼睛為之一亮。王淨以不落俗套的禮服色彩以及款式讓人印象深刻，更被認為是此次紅毯上最閃的一道光！

安心亞選穿Ralph Lauren春季深藍色調綴以亮片珠飾的背心式禮服，出席金鐘獎頒獎典禮。（圖：Ralph Lauren提供）

相較於同場的其他女明星，以深V、開高衩剪裁，秀出「雪乳」與長腿，入圍 戲劇女主角獎的安心亞現身紅毯時，選穿Ralph Lauren春季深藍色調綴以亮片珠飾的背心式禮服，垂墜效果佳凸顯她的曲線，背後以Y字型的巧妙設計展現女性魅力，即使沒有過分裸露依舊讓人感到性感。

而入圍迷你劇集電視電影女主角獎的王凈造型同樣讓人印象深刻，橘紅色調並非人人都能駕馭，Ralph Lauren春季禮服以連身衣搭配同色調的禮服長裙，綁帶與側開高衩的設計，融合運動與高級時裝元素的衝突感，讓她帶有活力感，穿搭方式十分高明。雖然安心亞、王凈最終無法把大獎抱回家，但紅毯風格卻讓觀眾都留下印象。

Ralph Lauren首間新加坡頂級概念店開幕，Krystal鄭秀晶出席活動時，身穿品牌高領削肩剪裁的銀色及地禮服，垂墜效果佳展現前凸後翹的曲線，即使包緊緊亦有性感格調。（圖：Ralph Lauren提供）

安孝燮出席Ralph Lauren首間新加坡頂級概念店開幕，化身「漫撕男」，搭配品牌紫標系列亞麻雙排扣西裝外套與白色長褲，根本就像是少女漫畫中才有的貴公子。（圖：Ralph Lauren提供）

Ralph Lauren首間新加坡頂級概念店開幕，Krystal鄭秀晶出席活動時，身穿品牌高領削肩剪裁的銀色及地禮服，垂墜效果佳展現前凸後翹的曲線，即使包緊緊亦有性感格調。（圖：Ralph Lauren提供）

無獨有偶，Ralph Lauren首間新加坡 頂級概念店開幕，身為品牌大使的韓星Krystal鄭秀晶與安孝燮，特地前去擔任活動嘉賓。其中鄭秀晶出席活動時，身穿品牌高領削肩剪裁的銀色及地禮服，讓她看起來更為高挑之外，面料材質與安心亞的造型一樣，垂墜效果佳能展現前凸後翹的曲線，即使包緊緊亦有性感格調。

與鄭秀晶同場的安孝燮則化身「漫撕男」，搭配品牌紫標系列亞麻雙排扣西裝外套與白色長褲，根本就像是少女漫畫中才有的貴公子。提到高雅著裝，就不能忘了入圍金鐘獎戲劇類男主角的吳慷仁踏上頒獎典禮紅毯時，穿著Giorgio Armani秋冬黑色正式晚宴服，以其外套領口上的閃亮綴飾作為造型亮點，襯托出他帶有藝術家氣質的個性。