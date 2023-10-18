Swatch攜手歐洲太空總署把星空戴上手 樣式還能自己挑

Swatch攜手歐洲太空總署（ESA）推出全新Swatch X You系列腕表，滿足你對銀河星空的浪漫想像。（圖：Swatch提供）

滿足你對銀河星空的浪漫想像，Swatch做到了。攜手歐洲太空 總署（ESA）推出全新Swatch X You系列腕表，不管是距離地球6500光年的鷹狀星雲，還是位於天鵝座的面紗星雲，統統都能戴上手，而且樣式還可以自己挑？

Swatch與歐洲太空總署合作推出一系列共六款以天體為靈感的Swatch X You設計，能夠打造獨一無二專屬腕表。歐洲太空總署展示一系列距離地球數千光年之外、由世界上最專業的太空望遠鏡所 捕捉到的的宇宙奇景，表達對浩瀚宇宙的嚮往。這些設計讓我們得以一探恆星的奧妙，包括著名的創世之柱、奪目的原恆星L1527以及船底座星雲中耀眼的年輕恆星形成區。每只訂製腕表都將隨附一個 ESA標誌表環、特別包裝套盒和一張印有靈感來源的天體圖像明信片，而且只需要在品牌網站上，動動手指點選即可。