莉莉蘿絲戴普化身花滑冰上精靈 美穿香奈兒COCO NEIGE

香奈兒品牌大使莉莉蘿絲戴普穿印花天鵝絨套裝，演繹COCO NEIGE系列最新形象廣告。（圖：香奈兒提供）

COCO NEIGE是香奈兒（CHANEL）結合時尚 與專業機能性材質的冬季滑雪 運動服飾系列。由藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）構思設計的2023/24系列結合奢華材質與專業機能性布料，從花式滑冰汲取靈感，打造線條流暢、俐落且修飾曲線的剪裁。全新設計預計將於10月10日上市，並邀來品牌大使莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp）出任最新代言人，化身聚光燈下的冰上精靈，在攝影師Mikael Jansson鏡頭下，這位法美混血年輕女演員享受在滑冰場上的時刻。

香奈兒品牌大使莉莉蘿絲戴普穿lamé金屬色緊身連身褲，演繹COCO NEIGE系列最新形象廣告。（圖：香奈兒提供）

「聽到拍攝場景選在滑冰場時，我立刻聯想到《冰公主》（Ice Princess）這部小時候看過好幾遍的電影，當時總想我也要成為滑冰選手！雖然沒有實現夢想，但這部電影是我的最愛。」莉莉蘿絲戴普在形象廣告中腳踩冰刀，展示lamé金屬色緊身連身褲、穿著裝飾短羊毛連帽的機能緞面滑雪服、以及印花天鵝絨套裝，在聚光燈照耀下，紫粉、金色等色彩活潑妝點黑白主色調。形象廣告描繪運動與時尚的完美組合，彰顯系列的青春氣息與女性柔美特質，從雪場到舞池皆適合穿著。

香奈兒品牌大使莉莉蘿絲戴普出任COCO NEIGE最新代言人。（圖：香奈兒提供）

花式滑冰必備的緊身褲及連身褲裝，以彈性平紋針織或滿佈星星圖案的羊毛布料製成，緞面款式則搭配水鑽雙C腰帶，另外還有以訓練服為靈感的細緻真絲緹花外套配襯長褲。除此之外，冬季戶外活動必備的連帽厚外套和無袖外套運用具備防潑水、防水與防風機能的科技緞面材質，加入菱格紋鋪棉加強保暖，色調以黑色或洋溢歡樂過節氣氛的粉紅配色為主。內外刷毛的彈性平紋針織應用於連身褲、精紡Polo領毛衣、外套和長褲，皆微微閃爍虹彩光芒。每件單品質感輕盈，可單穿或以多層次搭配抵禦零下氣溫。

本季單品本季融入更多專為滑雪設計的巧思，像是可放置滑雪場入場券的衣袖口袋，長褲設有褲腳拉鍊，以及可拆式連帽外套。鈕釦、拉鍊和其他金屬細節則飾有精美浮雕壓紋和水鑽，成為整體設計的點睛之筆。

香奈兒COCO NEIGE系列菱格紋黑色皮革小包。（圖：香奈兒提供）

香奈兒COCO NEIGE系列針織手套。（圖：香奈兒提供）

系列大量應用品牌符碼，像是菱格紋、雙C標誌與鍊帶，經典黑白雙色以海軍藍、米色與紫粉色點綴。雙面穿皮革外套與短羊毛外套（長袖與無袖款）配襯同款成套迷你短裙，其對比細節取材自香奈兒套裝的編織辮飾。經典香奈兒外套也配合滑雪後休閒活動重新設計，結合亮片鑲飾斜紋軟呢與平紋針織內襯打造。以巴洛克服飾珠寶圖案為靈感的設計散發復古氛圍，將太陽、胸針和珍珠圖騰綴滿菱格紋天鵝絨外套。

COCO NEIGE系列本季也首次加入居家服與丹寧單品，包括輕柔的喀什米爾羊絨服裝以編織辮飾重現鑽石形狀的菱格紋，搭配最柔和的米色、象牙白色與海軍藍色調。寬版長褲、毛衣和舒適開襟外套無論是在家裡壁爐旁取暖或外出上街時穿著皆適宜，還有妝點雷射印刷雙C圖案的直筒牛仔褲與裝飾皮穿鍊的70年代風格剪裁牛仔褲。

香奈兒COCO NEIGE系列裝飾絨毛的皮鞋。（圖：香奈兒提供）

香奈兒COCO NEIGE系列雙C logo保暖耳罩。（圖：香奈兒提供）

「我很佩服維吉妮維婭的是她總能重新詮釋香奈兒品牌符碼，而且每次都變化出新意，」莉莉蘿絲戴普說，「就像我身上毛衣的鍊帶圖樣，或裝飾金色鍊帶圖騰的小短裙，令人聯想到腰帶和服飾珠寶。我深受這些圖案吸引，也會自然聯想到香奈兒，這些圖案是永恆的經典」。

香奈兒COCO NEIGE系列白色毛毛背包。（圖：香奈兒提供）

香奈兒COCO NEIGE系列針織帽。（圖：香奈兒提供）

香奈兒COCO NEIGE系列粉紅色毛毛肩背包。（圖：香奈兒提供）

香奈兒COCO NEIGE系列以花式滑冰為靈感的黑色短靴。（圖：香奈兒提供）

香奈兒COCO NEIGE系列雪靴。（圖：香奈兒提供）