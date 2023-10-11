舒淇笑了 海邊巧曬川字肌 小蠻腰配新包性感也清新

舒淇近日釋出一組沙灘邊亮眼新照，除了太陽眼鏡再搭配兩截式咖啡色洋裝，展現無敵笑容。(圖:Bottega Veneta提供)

去海灘除了太陽眼鏡、大容量包款、防曬乳液，還要帶什麼？舒淇近日釋出一組沙灘邊亮眼新照，除了太陽眼鏡再搭配搶眼笑容與兩截式咖啡 色洋裝，到底能讓舒淇笑得如此盡興、陽光，所謂何事？

原來這是日前舒淇為義大利 精品品牌Bottega Veneta拍攝的形象宣傳，而舒淇身上配戴著正是品牌最新發表的HOP包，除了舒淇搶先配戴，包含中國女演員周雨彤、Kylie Jenner都也相繼在街拍中造型使用，成為本季Bottega Veneta的重點新品。

這款HOP包包以2002年推出的Hobo包為靈感，並運用Bottega Veneta經典的Intreccio皮革編織工藝，內裡採用淺色牛皮搭配拉鍊內袋，開闔處則是以以黃銅金屬磁扣固定，開關方便；目前並有小型與大型款，色彩則有深棕、牡蠣（淺紫）、洋甘菊（淺黃）、海妖色（明亮藍綠色）與經典的黑與白色。