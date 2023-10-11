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舒淇笑了 海邊巧曬川字肌 小蠻腰配新包性感也清新

記者釋俊哲／即時報導
舒淇近日釋出一組沙灘邊亮眼新照，除了太陽眼鏡再搭配兩截式咖啡色洋裝，展現無敵笑容。(圖:Bottega Veneta提供)
舒淇近日釋出一組沙灘邊亮眼新照，除了太陽眼鏡再搭配兩截式咖啡色洋裝，展現無敵笑容。(圖:Bottega Veneta提供)

去海灘除了太陽眼鏡、大容量包款、防曬乳液，還要帶什麼？舒淇近日釋出一組沙灘邊亮眼新照，除了太陽眼鏡再搭配搶眼笑容與兩截式咖啡色洋裝，到底能讓舒淇笑得如此盡興、陽光，所謂何事？

原來這是日前舒淇為義大利精品品牌Bottega Veneta拍攝的形象宣傳，而舒淇身上配戴著正是品牌最新發表的HOP包，除了舒淇搶先配戴，包含中國女演員周雨彤、Kylie Jenner都也相繼在街拍中造型使用，成為本季Bottega Veneta的重點新品。

這款HOP包包以2002年推出的Hobo包為靈感，並運用Bottega Veneta經典的Intreccio皮革編織工藝，內裡採用淺色牛皮搭配拉鍊內袋，開闔處則是以以黃銅金屬磁扣固定，開關方便；目前並有小型與大型款，色彩則有深棕、牡蠣（淺紫）、洋甘菊（淺黃）、海妖色（明亮藍綠色）與經典的黑與白色。

而舒淇選用的則是一款洋甘菊（淺黃）色，搭配纖腰側邊鮮明的川字肌，下次去海灘之前，除了平常的身形雕塑，不如也帶上一枚Bottega Veneta HOP包，將海灘用品和眾人的注目眼光，一次收下了！

Bottega Veneta HOP洋甘菊（淺黃）色。(圖:Bottega Ve...
Bottega Veneta HOP洋甘菊（淺黃）色。(圖:Bottega Veneta提供)
除了發表新包，Bottega Veneta日前也為品牌巴黎蒙田專賣店重新改裝開幕...
除了發表新包，Bottega Veneta日前也為品牌巴黎蒙田專賣店重新改裝開幕。(圖:Bottega Veneta提供)
Bottega Veneta HOP包牡蠣（淺紫）色。(圖:Bottega Ve...
Bottega Veneta HOP包牡蠣（淺紫）色。(圖:Bottega Veneta提供)
中國女演員周雨彤日前也配戴上新款HOP包，展現中性、運動時尚。(圖:Botteg...
中國女演員周雨彤日前也配戴上新款HOP包，展現中性、運動時尚。(圖:Bottega Veneta提供)

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