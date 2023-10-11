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嬌蘭打造「男人味」 保養與香氣 提升質感

文／記者劉小川
法國嬌蘭「Tobacco Honey琥珀菸草淡香精」，重新定義質感男性、女性的不同自信風格。（圖：嬌蘭提供）
法國嬌蘭「Tobacco Honey琥珀菸草淡香精」，重新定義質感男性、女性的不同自信風格。（圖：嬌蘭提供）

男性質感脫離不了穿搭與配件之間的關係，許多男性會選擇用穿著，以跳脫過去自己既有的印象重新搭配，創造自我的個人風格時尚感。但除了在穿著上的搭配，要表現出內涵與男性優雅，須從細節中著手，包括保養與香氣，能讓質感大幅提升，更讓自己發光發亮。

法國頂級保養品牌嬌蘭推出新品「蘭鑽極萃氧生精華露」，質地清爽讓膚質更輕透保濕。（...
法國頂級保養品牌嬌蘭推出新品「蘭鑽極萃氧生精華露」，質地清爽讓膚質更輕透保濕。（圖：嬌蘭提供）

在保養上要下功夫，讓皮膚保持著光澤度與清爽，也是質感男性必備條件。保養品牌法國嬌蘭推出新的「蘭鑽極萃氧生精華露」既水又乳的質地超越化妝水機能，猶如「微乳精華水 」，有著超完美的抗老活化前導的保養基底性質，推薦給嫌棄保養多個步驟的男性使用。為追求達成肌膚平衡，促使肌膚的必要動態平衡，就能讓肌膚維持在一個舒適、不黏膩、保濕等狀態，使用後持續補水一整天，除了是精華也是乳液一瓶搞定。

法國頂級保養品牌嬌蘭推出新品「蘭鑽極萃氧生精華露」，質地清爽讓膚質更輕透保濕。（...
法國頂級保養品牌嬌蘭推出新品「蘭鑽極萃氧生精華露」，質地清爽讓膚質更輕透保濕。（圖：嬌蘭提供）

另一質感男必選之物，為法國嬌蘭「Tobacco Honey琥珀菸草淡香精」，蜂蜜的金色光澤和菸草香調醉人的活力形成了對比鮮明的嗅覺張力。皮革、煙燻味、巧克力、木質、蜂蜜，在嬌蘭調香師精心調配之下，這些香調共同開展了嬌蘭菸草的金色旋律。

調香師藝術靈感提到：「如果它是一個藝術傑作，那麼這菸草葉拼成的作品就像一幅貧窮藝術中的大地藝術。」琥珀菸草淡香精的香氣或許會讓人想起義大利貧窮藝術（Arte Povera）中的大地藝術（land art）。

這個前衛藝術運動誕生於1960年代，其作品常呈現出材料的原始狀態，包括植物、礦物、廢棄物等，並且較著重創作的行為而非最終成品，也成就了現在如同藝術品的香氣與質感揉和。

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