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LOEWE 2024春夏女裝 回歸實穿、曲線修長

文／記者劉小川
LOEWE 2024春夏女裝，粗針毛衣展現實穿新風貌。（圖：LOEWE提供）
LOEWE 2024春夏女裝，粗針毛衣展現實穿新風貌。（圖：LOEWE提供）

近期被時尚數據權威Lyst選為全球最熱門品牌的LOEWE，在巴黎發表2024春夏系列，也是創意總監Jonathan Anderson任職10年之作，整體設計回歸基本線條，但更為重視細節，呈現實穿細節主義風格。因「黑暗榮耀」走紅的韓星林智妍、台灣女星郭雪芙、中國女星楊冪等都出席看秀，以簡約洋裝展露優雅細節。

因「黑暗榮耀」走紅的韓星林智妍，出席LOEWE 2024春夏系列發表秀。（圖：L...
因「黑暗榮耀」走紅的韓星林智妍，出席LOEWE 2024春夏系列發表秀。（圖：LOEWE提供）

LOEWE近期可謂大勢品牌，聲量與業績都走高，著重工藝以及被稱為新文青的整體風格，在創意總監Jonathan Anderson操刀下，每季都能有當紅單品。

2024春夏的LOEWE女裝，回歸實用設計，包括女性日常穿著的西裝外套、大衣、襯衫、V領毛衣等，特別著重剪裁，復古風格的高腰、胸部緊縮，甚至運用口袋、開衩等，凸顯穿著者的獨特姿態與態度。

極具視覺性的粗針毛衣開場，搶眼的扣飾與剪裁，讓人眼睛一亮；高腰長褲讓身體曲線比例更為修長；而皮革是LOEWE的經典，經過精巧剪裁後彷彿皮膚般，更顯柔軟。Jonathan Anderson擅長的立體剪裁，運用打褶設計的洋裝、上衣等，呈現有如立體雕塑的風貌。

LOEWE也再度與藝術家Lynda Benglis合作，並參與服裝首飾的設計製作，獨特變形的戒指、手鐲、胸針等，運用打結、打褶及擠壓的技法，彷彿呼應著世界的不停變化。鞋款有圓頭鞋、尖頭高跟鞋、人體工學鞋及學生鞋，搭配不同大小扣環設計。柔軟手把的Squeeze包款，呼應極簡主義服裝；Pebble水桶包妝點石卵金屬配飾，彰顯不同態度。

Jonathan Anderson擅長的立體剪裁，在LOEWE 2024春夏女裝...
Jonathan Anderson擅長的立體剪裁，在LOEWE 2024春夏女裝也能看到。（圖：LOEWE提供）

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