LOEWE 2024春夏女裝 回歸實穿、曲線修長

LOEWE 2024春夏女裝，粗針毛衣展現實穿新風貌。（圖：LOEWE提供）

近期被時尚 數據權威Lyst選為全球最熱門品牌的LOEWE，在巴黎發表2024春夏系列，也是創意總監Jonathan Anderson任職10年之作，整體設計回歸基本線條，但更為重視細節，呈現實穿細節主義風格。因「黑暗榮耀」走紅的韓星林智妍、台灣女星郭雪芙、中國女星楊冪 等都出席看秀，以簡約洋裝展露優雅細節。

因「黑暗榮耀」走紅的韓星林智妍，出席LOEWE 2024春夏系列發表秀。（圖：LOEWE提供）

LOEWE近期可謂大勢品牌，聲量與業績都走高，著重工藝以及被稱為新文青的整體風格，在創意總監Jonathan Anderson操刀下，每季都能有當紅單品。

2024春夏的LOEWE女裝，回歸實用設計，包括女性日常穿著的西裝外套、大衣、襯衫、V領毛衣等，特別著重剪裁，復古風格的高腰、胸部緊縮，甚至運用口袋、開衩等，凸顯穿著者的獨特姿態與態度。

極具視覺性的粗針毛衣開場，搶眼的扣飾與剪裁，讓人眼睛一亮；高腰長褲讓身體曲線比例更為修長；而皮革是LOEWE的經典，經過精巧剪裁後彷彿皮膚般，更顯柔軟。Jonathan Anderson擅長的立體剪裁，運用打褶設計的洋裝、上衣等，呈現有如立體雕塑 的風貌。