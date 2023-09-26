2024巴黎時裝周／黑化JISOO、白色仙女迪麗熱巴同賞Dior

Dior品牌大使、BLACKPINK成員JISOO搶先穿上2024春夏黑色小洋裝。（圖：Dior提供）

Dior於巴黎時間9月26日發表女裝創意總監Maria Grazia Chiuri創作的2024春夏女裝系列，包括BLACKPINK成員JISOO與迪麗熱巴 等在內品牌大使都現身看秀。JISOO和安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）都選擇一身黑，搶先穿上2024春夏季系列的JISOO還有別以往地畫上黑色上下眼線，展現有別以往公主風的酷帥造型。一身飄逸雪白絲質長洋裝的迪麗熱巴則展現出品牌品牌的優雅氣息。其他品牌大使包括莎莉賽隆（Charlize Theron）、珍妮佛羅倫斯（Jennifer Lawrence）等好萊塢 巨星影后也都現身看秀，星光逼人。

Dior品牌大使迪麗熱巴穿Dior 2024度假系列絲質白襯衫配百摺長裙。（圖：Dior提供）

Dior品牌大使莎莉賽隆穿Dior2023-2024秋冬高級訂製服，配戴Dior珠寶。（圖：Dior提供）

Dior品牌大使珍妮佛羅倫斯穿Dior 2024度假系列白襯衫與黑絲絨裙。（圖：Dior提供）

出如夢似幻的2024春夏時裝系列從對「現在」的意義深度反思後，將其解讀視為是「過去」與「未來」的並存，在新作中持續探索女性氣質與女權主義間的關係，重新探索跨越時代的「女巫」太念：她們是母系神祇知識的守護者、亦是植物科學的傳承者，對自然界中的時序懷抱敬意。

服裝的線條洋溢中世紀與建築風格，搭配藉男裝精神製作的夾克，布料則以撕、裂、與燃燒等元素建構成；粉灰、洋甘菊、以及如愛情靈藥的淡粉色為主要色系，深具Dior象徵性的Mille-fleurs圖騰以深色系登場，花朵成為反白X光圖樣，圖樣組成元素則有不同的月相、預示著不同季節的太陽、藥草、奇幻動物等，也穿插於蕾絲、刺繡之中。針織衫順著身體曲線輕撫刻畫出身形，具包覆性卻又不過於束縛，性感而溫暖，是本季的重要單品。

Dior於巴黎時間9月26日發表女裝創意總監Maria Grazia Chiuri創作的2024春夏女裝系列。（圖：Dior提供）

應用的布料以撕、裂、與燃燒等元素建構成服裝。（圖：Dior提供）

巧藉男裝精神製作的夾克。（圖：Dior提供）

粉灰、洋甘菊、以及淡粉色為主要色系。（圖：Dior提供）

沉浸式氛圍會場裝飾藝術家Elena Bellantoni的「NOT HER」藝術作品，彰顯對意圖將女性束縛於既定框架與思維的抗拒。秀場空間中設計了大型影像裝置布滿各個牆面，模擬機械翻頁裝置以普普風展現多名女性相繼出現的身影（包括藝術家本人），並藉由類性別歧視 廣告的意象與反骨文字回應主流對女性的刻板印象: 「It's not her, she's no longer all that 」。

Dior品牌大使安雅泰勒喬伊穿黑色皮革外套搭配羊毛絲質短褲。（圖：Dior提供）

中世紀風格與建築般的線條。（圖：Dior提供） 粉灰、洋甘菊、以及淡粉色為主要色系。（圖：Dior提供） 深具Dior象徵性的Mille-fleurs圖騰以深色系登場。（圖：Dior提供） 應用的布料以撕、裂、與燃燒等元素建構成服裝。（圖：Dior提供）