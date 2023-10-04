BVLGARI ROMA 寶格麗包款 奢華幹練

超模Olympia of Greece演繹BVLGARI ROMA系列包款。（圖：寶格麗提供）

擁有方便的頂部提把包款，無疑是今年開始最引領潮流的必備包款。義大利 精品品牌寶格麗（BVLGARI）以品牌永恆的靈感泉源羅馬為發想，創作出全新的BVLGARI ROMA包款，將品牌的獨特血統轉化為具體的現代精緻設計。這系列更請到希臘王朝後裔、超模Olympia of Greece詮釋，完美展現功能性與典雅美學的當代融合。

BVLGARI ROMA甘草石榴石色小牛皮手提包，價格店洽。（圖：寶格麗提供）

BVLGARI ROMA包款的頂部提把線條，完美拿捏在硬挺寬敞的包身與金屬裝飾的曲線之間，並裝飾以羅馬大寫字母 的寶格麗LOGO金屬元素，與圓弧狀的頂部提把構成完整圓形，呼應幾何線條之外，更深具辨識度—令人眼熟的LOGO圖騰。品牌於1975年大膽創新，將商標轉化為表圈核心設計元素，運用在受到古羅馬錢幣所啟發設計的BVLGARI BVLGARI系列上，從珠寶、配件到眼鏡，空前手法引領了後續風潮。

BVLGARI ROMA番紅花琥珀色小牛皮手提包，價格店洽。（圖：寶格麗提供）

全新的經典BVLGARI ROMA包款，輕巧又多功能的造型，極度適合日常使用，搭配可拆卸的調整式皮革肩背帶，可輕鬆地從實用的短版斜背或肩背，變換成更優雅幹練的手提款。金屬配件則以不同的處理方式展現出包款多面向的吸引力，像是骨董金與亮面鍍鈀等兩種不同的金屬處理，並且搭配包款顏色，呈現簡約的單色調風格。

BVLGARI ROMA霧灰蛋白石色小牛皮手提包，價格店洽。（圖：寶格麗提供）