我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登又出醜…差點撞倒巴西國旗 還沒跟魯拉握手就離場

南加華人超幸運 1周2中勁球3獎

虞書欣瘦成紙片人 時裝周髮型網驚：像天津盤頭大姨

udn STYLE ╱即時報導
在米蘭時虞書欣則是選擇2024早春系列的鎖鏈連身裙作為戰袍，搭配品牌小牛皮手拿包以及愛心耳環。(取材自微博)
在米蘭時虞書欣則是選擇2024早春系列的鎖鏈連身裙作為戰袍，搭配品牌小牛皮手拿包以及愛心耳環。(取材自微博)

中國女星虞書欣去年靠著《蒼蘭訣》「小蘭花」一角紅遍半邊天，今年又《雲之羽》掀起觀眾熱烈討論，成為95後的年輕女演員代表人物之一，後勢持續看漲。

近日虞書欣以Moschino代言人身分征戰米蘭時裝周，行頭自然全是品牌服裝，出發當天她以2023秋冬系列的套裝亮相，上半身外套與下身包臀裙都做不規則設計，削弱了套裝的制式感多了點趣味性，有種幹練卻不枯燥乏味的職場女強人既視感。

近日虞書欣以Moschino代言人身分征戰米蘭時裝周，行頭自然全是品牌服裝，出發...
近日虞書欣以Moschino代言人身分征戰米蘭時裝周，行頭自然全是品牌服裝，出發當天她以2023秋冬系列的套裝亮相，上半身外套與下身包臀裙都做不規則設計。(取材自微博)

在米蘭時虞書欣則是選擇2024早春系列的鎖鏈連身裙作為戰袍，搭配品牌小牛皮手拿包以及愛心耳環，金色、黑色的結合讓她更顯貴氣，就像是豪門千金大小姐出巡。而她瘦身有成的身段在這次米蘭行更加明顯，纖細腰身盈盈一握，從薄紗拼接的裙襬中若隱若現的細直長腿則成為另一個亮點。

此外由於Moschino是義大利品牌，為了致敬虞書欣特別做了經典的高顱頂髮型，沒想到網友第一個反應卻是聯想到《動物方城市》中「B老大」的女兒露露，而她在瘦了之後曾被指顯得頭更大，這次高顱頂髮型似乎也沒為她加分，不少小紅書網友都稱「頭肩比更虐了」、「像天津的盤頭大姨」，但無論如何在虞書欣的加持下，整體造型依舊是貴氣滿滿，勇於嘗試新造型也是一種突破。

虞書欣特別做了經典的高顱頂髮型，沒想到網友第一個反應卻是聯想到《動物方城市》中「...
虞書欣特別做了經典的高顱頂髮型，沒想到網友第一個反應卻是聯想到《動物方城市》中「B老大」的女兒露露。(取材自微博)

義大利 小紅書

上一則

澳洲將辦「泰勒絲學術研討會」 探究對全球影響

延伸閱讀

虞書欣「穿內衣上班」太火辣惹議…首吐心聲：遇到瓶頸

虞書欣「穿內衣上班」太火辣惹議…首吐心聲：遇到瓶頸
周杰倫天津演唱會超「吸金」 4天為帶動4.11億美元消費

周杰倫天津演唱會超「吸金」 4天為帶動4.11億美元消費
戲說從頭／張凌赫二搭虞書欣 讚雪中打戲絕美

戲說從頭／張凌赫二搭虞書欣 讚雪中打戲絕美
周杰倫天津開唱 傳被困鐵球嘔吐 經紀公司這樣說

周杰倫天津開唱 傳被困鐵球嘔吐 經紀公司這樣說

熱門新聞

圖為渣男劈腿示意圖。（ingimage）

容易人財兩失「血型+星座」？ 第1名被騙還幫數鈔票

2023-09-16 22:00
從19日起，過秋分到26日的這段期間，有三個生肖即將「富得流油，聚財四方」。示意圖。（取材自ingimage）

秋分轉運好時機 3生肖財運爆棚 未來一周逢獎必中、收入翻倍

2023-09-19 07:16
圖為情侶示意圖。（圖片來源／ingimage）

中秋4生肖愛情運佳 屬蛇有反轉魅力 這生肖桃花朵朵開

2023-09-20 01:07
四生肖的人天性樂觀，容易早富。（路透）

「4生肖」最快財富自由 他生性樂觀 好隊友都會來幫忙

2023-09-15 03:30
（影片截圖）

夫妻機上廁所內「激情連結」 空服開門嚇傻、乘客見狀鼓噪

2023-09-15 04:32
賈靜雯不顧形象分享披頭散髮素顏照。（取材自微博）

賈靜雯披頭散髮素顏冒大痘 網驚不顧形象：認不出來

2023-09-16 00:27

超人氣

更多 >
影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證

影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證
紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌
中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年

中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年
南加405號公路清晨堵成光河 原因是...

南加405號公路清晨堵成光河 原因是...