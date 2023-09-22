虞書欣瘦成紙片人 時裝周髮型網驚：像天津盤頭大姨

在米蘭時虞書欣則是選擇2024早春系列的鎖鏈連身裙作為戰袍，搭配品牌小牛皮手拿包以及愛心耳環。(取材自微博)

中國女星虞書欣去年靠著《蒼蘭訣》「小蘭花」一角紅遍半邊天，今年又《雲之羽》掀起觀眾熱烈討論，成為95後的年輕女演員代表人物之一，後勢持續看漲。

近日虞書欣以Moschino代言人身分征戰米蘭時裝周，行頭自然全是品牌服裝，出發當天她以2023秋冬系列的套裝亮相，上半身外套與下身包臀裙都做不規則設計，削弱了套裝的制式感多了點趣味性，有種幹練卻不枯燥乏味的職場女強人既視感。

近日虞書欣以Moschino代言人身分征戰米蘭時裝周，行頭自然全是品牌服裝，出發當天她以2023秋冬系列的套裝亮相，上半身外套與下身包臀裙都做不規則設計。(取材自微博)

在米蘭時虞書欣則是選擇2024早春系列的鎖鏈連身裙作為戰袍，搭配品牌小牛皮手拿包以及愛心耳環，金色、黑色的結合讓她更顯貴氣，就像是豪門千金大小姐出巡。而她瘦身有成的身段在這次米蘭行更加明顯，纖細腰身盈盈一握，從薄紗拼接的裙襬中若隱若現的細直長腿則成為另一個亮點。