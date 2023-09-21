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3招解密 Prada手工刺繡「小花裙」是這樣煉成的

記者釋俊哲／即時報導
Prada 2023秋冬將花卉之美以手工藝融入時裝設計細節，並邀請康柏拜區入鏡、拍攝宣傳視覺。合成圖。（取材自Instagram@prada）
Prada 2023秋冬將花卉之美以手工藝融入時裝設計細節，並邀請康柏拜區入鏡、拍攝宣傳視覺。合成圖。（取材自Instagram@prada）

2023秋冬新品中，Prada的手工刺繡工藝近日儼然掀起一陣浪漫風潮。品牌陸續發表一系列靜態或動態影像，並邀請「奇異博士」班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）、英國女星莉蒂西亞萊特（Letitia Wright）入鏡，展現花朵的純粹之美，更讓多款具立體刺繡的白色花裙成為眾所注目焦點，但這些純白的小花裙裝到底是怎麼形塑的？

Prada共使用了公爵緞、府綢、加札爾絲綢、雪紡，以及棉質或絲質的歐根紗，和裙裝...
Prada共使用了公爵緞、府綢、加札爾絲綢、雪紡，以及棉質或絲質的歐根紗，和裙裝布料呈現出豐富的質感比對。（圖：Prada提供）

一、7種真實花卉樣態考究

Prada的小花裙並非空穴來風，裙裝上的形狀皆參考了真實的花朵樣態，包含植物枝條、花簇、矮牽牛、百合、鬱金香、茉莉花、絨球，全數褪去了色彩，以純白形式出現在裙裝上，展現難以言說的靜謐抽象之美。

Pom Pom刺繡則先將織物斜切成條狀，熨燙使其呈捲曲狀，再將不同長度和厚度的管...
Pom Pom刺繡則先將織物斜切成條狀，熨燙使其呈捲曲狀，再將不同長度和厚度的管狀物從組合、形成半球體。（圖：Prada提供）

Prada推出多款立體刺繡白色花裙，成為本季的時髦亮點。（圖：Prada提供）
Prada推出多款立體刺繡白色花裙，成為本季的時髦亮點。（圖：Prada提供）

二、5種面料

然而這些花朵、枝條、絨球的形狀質感與樣態各異，為完整呈現植物花卉的樣態，Prada合計運用了公爵緞、府綢、加札爾絲綢、雪紡，以及棉質或絲質的歐根紗，讓不同面料模擬不同樣態，並和裙裝布料呈現豐富的質感比對層次。

這些白色花裙皆參考了真實花朵、並運用三種刺繡工法，費工精巧製作。（圖：Prada...
這些白色花裙皆參考了真實花朵、並運用三種刺繡工法，費工精巧製作。（圖：Prada提供）

三、3種刺繡工法

有了具體的型態參考、確切的質材使用，最後Prada再用上三種不同的刺繡工法，分別是Pendant刺繡、Standing刺繡，以及Pom Pom刺繡。Pendant刺繡是以雙層面料運用在底裙與花朵上，同時具有支撐力的花莖則是以管狀襯墊面料製作，最後將馬蹄蓮、風鈴草花束與百合花等大型緞面花卉裝飾裙子；Pom Pom刺繡則先將織物斜切成條狀，熨燙使其呈捲曲狀，再將不同長度和厚度的管狀物從組合、形成半球體。

凌空漂浮的花朵，帶來哲學性的抽象思考，也帶出Prada的空靈時尚氣場。（取材自I...
凌空漂浮的花朵，帶來哲學性的抽象思考，也帶出Prada的空靈時尚氣場。（取材自Instagram@prada）

Standing刺繡則是最能延續高級訂製服工藝的一種，微型的茉莉花花莖先以棉質歐根紗手工製作，並以人體手掌的自然溫度使之定型；花冠的製作同樣曠日費時，最後再將一朵朵茉莉花繡於覆蓋裙身的面紗，花莖底部則施以十字縫工序以確保穩定性。在行走行進的瞬間，花朵或將隨身體律動、輕顫，展現出純然、靈動的生機之美。

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