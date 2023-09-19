我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州房價創新高 聖馬刁中位數195萬最貴 聖地牙哥破百萬

嫌前車「開太慢」紐約貝賽爆槍擊案 槍手在逃

全智賢合體孫興慜現身Burberry倫敦時裝周 長直髮簡直千頌伊

記者釋俊哲／即時報導
全智賢、孫興慜。(影片截圖)
全智賢、孫興慜。(影片截圖)

Burberry於倫敦發表了2024春夏系列，由新任創意總監Daniel Lee操刀，帶來約60套男女時裝。包含女神全智賢、品牌好友孫興慜、泰國明星Bright到場並合影，全數時裝在保有Burberry傳統元素如風衣、格紋的基礎上，聚焦於藍色、莓果、金屬風格等細節，展現出品牌歷經53年以來歷久不衰的街頭活力。

全智賢的長直髮造型，讓人聯想到她經典角色「來自星星的你」千頌伊。

全智賢現身Burberry2024春夏系列。(路透)
全智賢現身Burberry2024春夏系列。(路透)

Burberry品牌好友孫興慜。(Getty Images)
Burberry品牌好友孫興慜。(Getty Images)

綜觀全體時裝，展現了結構性的破壞：不規則、不對稱、鏤空。Burberry經典的Trench Coat的腰線重心被全部「放低」：腰帶的位置下修到正常的腰線以下，鬆動了制式、傳統的想像。前一季發表「騎士包」（Knight Bag）上的全新設計金屬扣環卡楯從3D「降頻」回到了2D，以插畫形式，出現在男裝、女裝、夾克、外套等不同單品。

Burberry經典的格紋猶在，時而低調出現在風衣外套的翻領內側，又或是具現在寬大間距的無袖背心上。花卉圖案、長流蘇為新一季的Burberry女性帶來多款合身的長洋裝，而且確定可以不隨季度更迭、成為實穿也長（常）穿的commercial piece。

最後一套壓軸男模更直接赤露半身，讓人更聚焦在Burberry藍色長褲、與其上宛如拳擊冠軍的超寬皮腰帶。仔細一瞧：金屬扣頭上正為一枚超大立體的「戰馬騎士（Equestrian Knight Device , EKD）」圖騰，帶點輕微粗暴但優雅，也像無聲中宣言：Burberry在出走50餘年後的2023/2024，歸來仍是年少。

去年新推出的騎士包金屬元素，本季轉印成2D插畫元素，變成女裝或男裝印花。(圖:B...
去年新推出的騎士包金屬元素，本季轉印成2D插畫元素，變成女裝或男裝印花。(圖:Burberry提供)

Burberry品牌中隱藏的「Berry」字樣，變成大量印花，出現在各式女裝中，...
Burberry品牌中隱藏的「Berry」字樣，變成大量印花，出現在各式女裝中，成為另類的圖騰印花。(圖:Burberry提供)

百花齊放的花卉圖騰，為2024春夏Burberry賦予了鮮豔、女性印象。(圖:B...
百花齊放的花卉圖騰，為2024春夏Burberry賦予了鮮豔、女性印象。(圖:Burberry提供)

泰國

上一則

iOS 17正式推出 這6大超好用新功能 快更新嘗鮮

下一則

梅根也有貼 80美元「減壓貼紙」宣稱能抗焦慮

延伸閱讀

梅根一出現 哈利就黯淡無光？氣場太強 把老公光彩吸乾

梅根一出現 哈利就黯淡無光？氣場太強 把老公光彩吸乾
71歲洪金寶罕見露面 合體日本女星 身形瘦一圈

71歲洪金寶罕見露面 合體日本女星 身形瘦一圈
籃球／林書豪圓夢與親弟同隊 連置物櫃都要緊鄰

籃球／林書豪圓夢與親弟同隊 連置物櫃都要緊鄰
張晨光合體明道 「兩代霸總」直播6小時賣破300萬

張晨光合體明道 「兩代霸總」直播6小時賣破300萬

熱門新聞

圖為渣男劈腿示意圖。（ingimage）

容易人財兩失「血型+星座」？ 第1名被騙還幫數鈔票

2023-09-16 22:00
（美聯社）

晚年沒朋友？4大血型「孤獨」排行 第1名大家能閃就閃

2023-09-07 14:13
四生肖的人天性樂觀，容易早富。（路透）

「4生肖」最快財富自由 他生性樂觀 好隊友都會來幫忙

2023-09-15 03:30
內褲手洗反而容易導致「洗滌劑殘留」，對私密處造成刺激。（取材自canva）

內褲別手洗 婦產科醫曝「恐怖後果」：3情況就該換新了

2023-09-13 01:18
太陽報引用專家說法指出，吃飯的時間會影響到一個人的睡眠。情境示意圖。（取材自Ingimage）

何時吃晚餐對身體最好？專家揭最佳時機：選錯時間會毀了晚上睡眠

2023-09-11 02:50
圖為說謊高手示意圖。(ingimage)

誰是說謊高手？水瓶讓人猜不透、射手謊話張口就來、這星座看透卻不說

2023-09-12 22:44

超人氣

更多 >
專家警告 勿用醋和小蘇打疏通阻塞水管

專家警告 勿用醋和小蘇打疏通阻塞水管
歐洲貴？這4國生活費不到美國的一半

歐洲貴？這4國生活費不到美國的一半
退休族財力不足 紅藍卡和白卡保障有限 優雅老去更難了

退休族財力不足 紅藍卡和白卡保障有限 優雅老去更難了
搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」

搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」
美新排名指標40年最大改變 這些公立大學飛升50名

美新排名指標40年最大改變 這些公立大學飛升50名