個性、優雅到復古 FERRAGAMO秋冬3包款 簡約百搭

FERRAGAMO 2023秋冬大秀上模特兒揹帶超大型款Archive包。（圖：FERRAGAMO提供）

FERRAGAMO今年秋冬，一口氣推出三款全新的包款設計，從個性風、淑女優雅、到復古端莊，各種場合與風格都能時髦穿搭。

HUG BAG擁抱包 雋永設計 男女皆宜

包名超療癒的HUG BAG擁抱包，是FERRAGAMO 2023秋冬系列的主打包款，特色是包身採用復古摩登的保齡球包造型，造型幾何中帶有點圓潤，雙側點綴由袋身後方環繞至前方的兩條Gancini金屬飾帶，是最大的視覺特色，因為這兩條金屬飾帶彷彿從背後擁抱般環抱著整個包包，所以就叫做HUG包，名字可愛也讓人立刻就認識它。

HUG BAG擁抱包一共推出兩種款式：附頂部手把的日常包款，以及無提把的手拿包款。每個包款都附上同色系皮革肩背帶，讓原本可以手提或手拿的包款也能自由變化成肩背包，方便變化各種不同的日常造型。在2023秋冬秀上就可見品牌標誌性的FERRAGAMO紅色、亮面白、與亮面黑款，還有本季的主打季節色午夜藍，及充滿鮮活視覺效果的黃色款式，完美體現FERRAGAMO特有的義式色彩美學。

紅色HUG手提包。（圖：FERRAGAMO提供） 張鈞甯揹帶FERRAGAMO 2023秋冬系列HUG包。（圖：FERRAGAMO提供）

品牌大使、NCT成員Jeno和女星張鈞甯就都曾在機場被捕捉到身上揹帶HUG BAG擁抱包的穿搭，可見HUG包雋永的設計跨越性別、恰好的大小與容量男女皆宜，搭配度高。Jeno選揹黑色的提把款，搭配一身水洗牛仔外套和牛仔長褲的套裝，為原本街頭休閒的潮流穿著注入些許優雅高級感。張鈞甯身穿卡其色短外套和深色牛仔褲，金屬飾帶隨性輕鬆的視覺效果和稍微露出的FERRAGAMO標準紅色內襯，則是讓整體造型更顯俐落率性。

FERRAGAMO品牌大使Jeno穿著早秋系列牛仔套裝並揹帶HUG包。（圖：FERRAGAMO提供）

New Frame包 宛如骨董 百搭迷人

小賈斯丁的妻子、超模海莉比伯（Hailey Bieber）是全球最具影響力的時尚指標人物之一，品味備受肯定的她，很懂得針對不同的場合搭配出適合她自己個性和風格的穿著。日前在洛杉磯 被捕捉到她和小賈斯丁一同出遊，身穿短本白色踢恤搭配牛仔褲，再簡單率性不過的服裝，配上服貼的復古油頭、低跟高跟鞋，以及夾在腋下的黑色股頂造型方包，就立刻讓跟一般女孩一樣年輕的短版上衣也顯得時髦復古。日前她於紐約出席珠寶晚宴，換上經典的黑色小洋裝，只見她手上拎了同款復古方包，不僅展現她個人變化造型的穿搭功力，可肩背也可手提、可街頭也能正式的搭配，讓人都記住了這款全新的FERRAGAMO新包：New Frame。

小賈斯丁辣妻海莉比伯(Hailey Bieber)揹帶FERRAGAMO黑色小牛皮革New Frame包出席在紐約舉辦的珠寶活動。（圖：FERRAGAMO提供）

淑女般的魅力和復古氣息定義了New Frame包：宛如骨董包般的硬殼外觀以半霧面植揉小牛皮與金屬細節悉心打造，為包款提供隨時間演進而更加溫潤迷人的「有機」質感，全系列採用全皮革內襯設計，配有四個可收納卡片與瑣碎小物的貼袋。包款底座呈幾何盒褶外型，取材骨董包設計的側邊彈簧押桿開合機關，每次開啟關上都讓人感受到饒富舊時代的智慧韻味，洋溢藝術氣息。

豹紋NEW FRAME手提包。（圖：FERRAGAMO提供）

除了皮革提把款，還有特別採用金屬扭繩提把設計的包款，以常用於珠寶工藝中的特殊工法打造，是一款向品牌典藏18K金訂製鞋致敬的作品。

黑色黃金扭結手把NEW FRAME手提包。（圖：FERRAGAMO提供）

ARCHIVE腋下包 經典復刻 圓潤優雅

除了HUG和New Frame，在FERRAGAMO 2023秋冬秀上，還有一款讓人過目難忘的全新單肩包：ARCHIVE。正面不對稱的口袋造型及醒目的Gancini扣飾為最具辨識度的特色，搭配一體成形的小牛皮肩背帶的這款新包，靈感源自品牌於1990年代所推出的典藏作品，經由創意總監Maximilian Davis重新詮釋，全新顏色、材質和細節設計則貼近當代美學：圓潤的線條為個性風的包款增添了優雅氣息，雙層設計為當代女性日常使用增添更多功能性，是2023秋冬不可錯過的經典復刻包款。

黃色Archive手提包。（圖：FERRAGAMO提供）

什麼是Gancini？

「Gancini」是FERRAGAMO獨有的雙環扣飾符碼，靈感源自佛羅倫斯總部大樓外側的環型鍛鐵骨董裝飾。這座建築前身是義大利 中世紀時期的私人宮殿「Palazzo Spini Feroni斯皮尼費羅尼宮」，如今更是當地重要的文化古蹟 與重要地標。以往騎乘馬匹的人們會在宮殿外的牆面建造不同的鍛鐵勾扣來拴住馬匹，也就是Gancini圖騰的來源；這個與眾不同的符碼現已成為FERRAGAMO的品牌標識，從服裝、圍巾以及各式包款、腰帶、鞋履等配飾中都可見到這個高辨識度的符號，彰顯並象徵品牌獨一無二的高雅美學與義式工藝。