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Marc Jacobs注目新包款來了 隨性、優雅任你切換

記者江佩君／即時報導
Marc Jacobs 2023 秋冬系列。(圖：Marc Jacobs提供)
Marc Jacobs 2023 秋冬系列。(圖：Marc Jacobs提供)

Marc Jacobs秋冬系列，將華麗的「Runway秀場」轉化為「Reality現實」，打造出全新時裝系列，服裝系列分為三個主題：空氣膨鬆感及流線設計、時髦運動風、多層次圓點與MJ Monogram圖紋，此外，也帶來秋冬系列全新包款—The Sack Bag包袱包和The Curve曲線C包，呈現率性不受拘束的品牌精神。

The Sack Bag包袱包，包款設計來自Runway秀場系列上的巨大包袱包。使用柔軟厚實的壓紋皮革印上醒目的「THE SACK BAG」，內層有可移動拿取使用的拉鍊小包，隱形磁釦設計增加安全性。巨大尺寸的款式有雲朵白和波卡圓點，手提迷你尺寸則有奶油白、隕石黑、電光綠以及波卡圓點4個顏色。

The Curve曲線C包，融合紐約街頭風和上城的優雅面貌，金屬雙J Logo搭配有光澤感的平滑皮革，附有可調節長度的皮革肩背帶和粗練肩背帶，可隨穿搭風格拆卸搭配，包身使用如C字設計的微笑曲線，平滑皮革款共有四色可供選擇：曜石黑、奶油白、芭比粉以及焦糖褐；奢華感的鱷魚皮壓紋則有隕石黑和冰薰紫。

飾品部分，Marc Jacobs秋冬系列將銀色鏡面的字母氣球縮小變成可配戴的飾品，如鋁製氣球般充氣飽滿的鏡面材質，將「MARC JACOBS」字樣串連成為短項鍊、寬手環、手鍊戒指、以及不對稱耳環。

波卡圓點設計的手提迷你尺寸。(圖：Marc Jacobs提供)
波卡圓點設計的手提迷你尺寸。(圖：Marc Jacobs提供)
秋冬系列全新包款The Curve曲線C包。(圖：Marc Jacobs提供)
秋冬系列全新包款The Curve曲線C包。(圖：Marc Jacobs提供)
秋冬系列全新包款The Sack Bag包袱包。(圖：Marc Jacobs提供...
秋冬系列全新包款The Sack Bag包袱包。(圖：Marc Jacobs提供)
Marc Jacobs銀色鏡面字母氣球飾品。(圖：Marc Jacobs提供)
Marc Jacobs銀色鏡面字母氣球飾品。(圖：Marc Jacobs提供)
Marc Jacobs秋冬系列帶來全新包款—The Curve曲線C包、The ...
Marc Jacobs秋冬系列帶來全新包款—The Curve曲線C包、The Sack Bag包袱包。(圖：Marc Jacobs提供)
Marc Jacobs 2023秋冬系列。(圖：Marc Jacobs提供)
Marc Jacobs 2023秋冬系列。(圖：Marc Jacobs提供)
Marc Jacobs 2023 秋冬系列，呈現空氣膨鬆感、時髦運動風。(圖：M...
Marc Jacobs 2023 秋冬系列，呈現空氣膨鬆感、時髦運動風。(圖：Marc Jacobs提供)

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