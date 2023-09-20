大叔、女特工… 柳承龍、蓋兒加朵原來是戴這支表

演出「Moving異能」的柳承龍(右)，登上韓版音樂雜誌封面時，手上腕表引人注目。（取材自IG @ rollingstonekorea）

電影明星舉手頭足都引人關注，盤點近期話題影視作品中，那些明星們呼應劇中角色形象，於螢幕裡外選擇配戴有型腕表。曾在票房電影「雞不可失」中演出的柳承龍，近日再有超夯話題新戲「Moving異能」在串流平台Disney+熱映，劇中除了講述超能力，也有跨世代的親情戲，已隨著劇情掀起了一波討論熱潮。

柳承龍╱百年靈Breitling腕表

Navitimer B01 Chronograph 43腕表。（圖：百年靈提供）

近日柳承龍與趙寅成、韓孝周一同登上了韓國版Rolling Stone音樂雜誌封面、氣勢十足，只見粗獷風格的柳承龍手上配戴的表款來自百年靈（Breitling）的Navitimer B01 Chronograph 43腕表。這只表款出自百年靈經典的飛行員風格表款，同時外側還加上了「飛行滑呎」，可快速進行複雜的運算，表款還具有瑞士天文台認證，並使用百年靈自製機芯，襯托出柳承龍帥氣大叔形象。

萊恩葛斯林╱TAG Heuer Carrera

電影「芭比」男主角萊恩葛斯林配戴TAG Heuer Carrera日期39毫米自動腕表。（圖：TAG Heuer提供）

電影「芭比 」在全球熱賣，除了女主角瑪格羅比被稱為「人間芭比」，男主角萊恩葛斯林突破過往形象演出，也博得一致好評。身為TAG Heuer品牌大使的萊恩葛斯林，在電影宣傳時也克盡職責配戴各式腕表，就算是穿上各色活力色系服裝，搭配紳裝感的TAG Heuer Carrera自動計時腕表，也是散發滿滿男性費洛蒙。

奧蘭多布魯╱TAG Heuer Monaco

在電影「GT：跨界玩家」中，奧蘭多布魯配戴TAG Heuer Monaco計時碼表。（圖：索尼影業提供）

好萊塢賽車 電影「GT：跨界玩家（Gran Turismo）」，由大衛哈伯（David Harbour）和奧蘭多布魯（Orlando Bloom）主演，奧蘭多布魯飾演了滿腔理想的賽車運動宣傳經理，為了呼應角色的個人特質，便配戴了TAG Heuer Monaco計時碼表現身，腕表名稱「Monaco」由來是受到摩納哥大獎賽（Grand Prix de Monaco）啟發，而奧蘭多布魯在電影配戴的款式，也是延續了招牌方型輪廓設計，搭載Heuer 02自動計時上鍊機芯。

蓋兒加朵╱宇舶Big Bang

蓋兒加朵(中)在Netflix電影「攻心諜戰」中配戴宇舶的Big Bang e智能腕表。（取材自Netflix）

蓋兒加朵（Gal Gadot）主演的Netflix電影「攻心諜戰」，在劇中飾演情報特工，火辣性感又帥氣的表現猶如女版007，讓人目不轉睛。在宣傳海報和劇中多次都可看到她配戴宇舶（Hublot）的Big Bang e智能腕表，這款原是為了FIFA世界盃足球 賽所量身訂製的智能腕表，發展至今逐漸擴充其功能及優化外型，兼備強悍性能及矚目設計，儼然已成為高階智能腕表的首選。