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紐約時裝周／李冰冰同框小22歲韓星鄭秀晶 RALPH LAUREN回歸

記者曾智緯／即時報導
鄭秀晶Krystal（左）與穿著酒紅色絨面洋裝的中國女星李冰冰同框合影，呈現不同世代的經典女性風貌。(圖:RALPH LAUREN提供)
鄭秀晶Krystal（左）與穿著酒紅色絨面洋裝的中國女星李冰冰同框合影，呈現不同世代的經典女性風貌。(圖:RALPH LAUREN提供)

中國女星李冰冰和小22歲的韓星鄭秀晶Krystal為美國時尚品牌RALPH LAUREN重返紐約時裝周，皆盛裝出席2024春夏大秀，並首次同框讓畫面美不勝收。除此之外，同場明星還包括亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）、影后茱莉安摩爾（Julianne Moore）、黛安基頓（Diane Keaton）都特意前去捧場；身穿薄紗透膚敞胸連身洋裝的珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez），曼妙身形則讓人看了目不轉睛。

左起影后茱莉安摩爾、珍妮佛羅培茲、黛安基頓和亞曼達塞佛瑞出席RALPH LAUR...
左起影后茱莉安摩爾、珍妮佛羅培茲、黛安基頓和亞曼達塞佛瑞出席RALPH LAUREN紐約大秀。(圖:RALPH LAUREN提供)

身為品牌代言人的鄭秀晶Krystal當然不會錯過RALPH LAUREN睽違多時重返紐約時裝周的大秀，身穿閃耀面料裁製的及地細肩帶洋裝現身，搭配飄逸的波浪長髮，高雅又不性感的造型，詮釋了何謂「女神」。而且Krystal還首度與穿著酒紅色絨面洋裝的李冰冰同框合影，呈現不同世代的經典女性風貌，也彷彿就像一幅時尚攝影。

身為品牌代言人的鄭秀晶Krystal當然不會錯過RALPH LAUREN紐約時裝...
身為品牌代言人的鄭秀晶Krystal當然不會錯過RALPH LAUREN紐約時裝周大秀，身穿閃耀面料裁製的及地細肩帶洋裝現身。(圖:RALPH LAUREN提供)

講究雋永魅力的RALPH LAUREN把2024春夏大秀選在布魯克林造船廠發表，帶領觀者回到了品牌創立者Ralph Lauren先生理想中的年代感，並表示「這一季就是要詮釋嶄新浪漫風格，融合率性和雅緻色彩，並宣揚自由創造個人風格的精神」。因此秀場由原本的倉庫蛻變成摩登且精緻的藝術空間，模特兒在縈繞著復古浪漫氛圍中，魚貫的走出。可以看到的是為了反映出女性多種面貌，因此推出了刺繡牛仔褲、印花丹寧裙以及綴有水鑽、布章、羽飾和刺繡的丹寧夾克等單品。

為了反映出女性多種面貌，因此RALPH LAUREN推出刺繡牛仔褲、印花丹寧裙等...
為了反映出女性多種面貌，因此RALPH LAUREN推出刺繡牛仔褲、印花丹寧裙等單品。(圖:RALPH LAUREN提供)

RALPH LAUREN將藍、白色調與藝術手繪丹寧面料融合。(圖:RALPH L...
RALPH LAUREN將藍、白色調與藝術手繪丹寧面料融合。(圖:RALPH LAUREN提供)

同時，RALPH LAUREN將藍、白色調與藝術手繪丹寧面料融合，並融入黑色和金色，透過精緻金屬編織面料，演繹品牌經典設計風格。壓軸登場的波西米亞風格的禮服，則以獨特手法搭配不同質感面料、色彩及珠飾，為經典剪裁注入浪漫格調與藝術氣息。值得一提的甫推出就受到消費者關注的RL 888系列包款也於開場時亮相，為大秀增添丰采。

透視面料搭配帶有閃耀質感的素材，演繹RALPH LAUREN經典設計風格。(圖:...
透視面料搭配帶有閃耀質感的素材，演繹RALPH LAUREN經典設計風格。(圖:RALPH LAUREN提供)

率性也是女性的面貌之一，RALPH LAUREN融入黑色和金色，透過精緻金屬編織...
率性也是女性的面貌之一，RALPH LAUREN融入黑色和金色，透過精緻金屬編織面料，為經典剪裁注入浪漫格調。(圖:RALPH LAUREN提供)

RALPH LAUREN的2024春夏大秀，由超模壓軸登場，掀起另一波高潮。(圖...
RALPH LAUREN的2024春夏大秀，由超模壓軸登場，掀起另一波高潮。(圖:RALPH LAUREN提供)

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