情侶鞋終極品味之選 MiuMiu X Church's聯名首發

同屬Prada集團下的Miu Miu與Church's聯名，推出女裝的正式皮鞋。(取材自Instagram@ MiuMiu)

女裝與鞋履品牌的聯名並不多見，繼先前曾與運動鞋履品牌合作之後，Miu Miu再度宣布與英國製鞋品牌Church’s合作，以正裝精神融合Miu Miu強調的自信、自由，並發表了一系列平面與動態影像視覺。

身著Miu Miu成衣系列的模特兒，坐臥在扶手椅上呈現多種姿勢。模特兒時而面向鏡頭、時而側面雙手環膝低頭沈思，並選擇了Church’s X Miu Miu的布洛克鞋款與雙扣帶孟克鞋款。

1873年成立於英國北安普頓的Church’s，過往專精於高級男士鞋履的生產，包含孟克、樂福、牛津等豐富樣式，並曾在1913年曾收到英國王室的訂單。並在2006年為Prada集團入股，成為與Miu Miu同集團的姐妹（或兄弟？）品牌。