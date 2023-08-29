「Moving異能」柳承龍合體帥哥趙寅成 戴上這只表氣勢輾壓

在「雞不可失」中演出搶手男一的柳承龍，登上韓版音樂雜誌封面時，忍不住讓人看到他手上搶眼的手表造型。(取材自Instagram)

曾經在「雞不可失」中演出搶手男一的柳承龍，近日再有新戲「Moving異能」在串流平台Disney +熱映，在劇中演出超能英雄的她，並與韓孝周、高允貞、趙寅成、李正河等人演出對手戲，已在近日網路掀起一波討論熱潮。

這部由漫畫改編的戲劇，描述隱藏著超能力在日常生活的孩子們，除了有超能力，也有跨世代的親情戲，異常感人；近日柳承龍跟與趙寅成、韓孝周一同登上了韓國版Rolling Stone音樂雜誌封面，氣勢十足。

Navitimer B01 Chronograph 43腕表。(圖: 百年靈提供)

當三人一同並排而站時，只見粗獷風格俄柳承龍的氣勢氣場儼然「碾壓」了趙寅成，同時眼尖的人更不難發現：原來柳承龍手上還配戴了一只表款，原來是來自百年靈（Breitling）的Navitimer B01 Chronograph 43腕表。

這只表款出自百年靈經典的飛行員風格表款，同時外側還加上了「飛行滑呎」，將讓配戴者有如「Moving異能」中的超能英雄般擁有超能力：以快速進行複雜的運算，表款還具有瑞士天文台認證，並使用百年靈自製機芯，難怪柳承龍氣場一秒神加持，想當個帥氣大叔，原來真的不簡單呢！

柳承龍新戲「Moving異能」在串流平台Disney+熱映，已在近日網路掀起一波討論熱潮。(取材自Instagram)