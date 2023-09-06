魔法藏在細節裡…Cartier珠寶工藝 簡約與無限

OCELLE祖母綠及蛋白石項鍊胸針，主蛋白石可拆卸並添加到單獨胸針中配戴。（圖：卡地亞提供）

工藝如何成就卡地亞風格（Cartier Style）？

也許所有人都能一眼看出一件珠寶是否出自卡地亞，因為深具辨識度的卡地亞美學，擅長化繁為簡：精巧結構與簡約線條、幾何造型與色彩對比、動物與植物以及文化交流與融合。然而，從如此簡約明確的原則中，卡地亞卻能幻化出無限多豐富的創作，究竟是怎麼做到的？答案，可能很簡單，也很不簡單：工藝。

精準切割 展現視覺之美

一流的設計能帶出優質寶石獨一無二的生命力。卡地亞追求純粹之美，以「適度優雅」捨去過度華麗的裝飾，而這一切有賴精準的切割，為寶石引進光線，加強折射、與鮮明的構圖產生共鳴。卡地亞擅長混合不同切割的鑽石，巧妙運用各自獨特造型，以建築的角度來排列，甚至結合鏤空元素，虛實交融的方式形成全新的視覺規律。

Miroitement項鍊／胸針／戒指所使用的主鑽為一顆2.07克拉艷彩藍VS1修飾菱形鑽石、一顆8.45克拉D IF修飾梨形階梯式切割鑽石。（圖：卡地亞提供）

這樣玩味光影與幾何的手法，出現在從1930年代起到最新頂級珠寶作品Miroitement上。宛如隱形的金屬，讓寶石像擺脫金屬重量限制的建築物般輕盈飄浮眼前；在有校準鑽石的鑲座中央，一顆2.07克拉艷彩藍VS1等級的修飾菱形鑽石令人目不轉睛，周圍環繞菱形鑽石、改良盾形鑽石、方形鑽石、上丁形切割鑽石和明亮式切割鑽石，每一顆鑽石的火光互相強化，吊墜的8.45克拉梨形階梯式切割鑽石更增強了光線效果，而這迷人而又細膩的光影之美，無疑有賴於寶石鑲嵌師分毫不差的精準技術。

高度專業的珠寶師與寶石切割師，除了要能放大鑽石璀璨光芒，完成足以彰顯純粹美感的精密結構之外，還要能將比其他金屬更強韌堅固的鉑金隱藏於寶石之後，讓鑽石不受束縛，也提升鉸接式珠寶的靈活性，增強光線反射效果。可轉換為胸針、戒指的Miroitement項鍊，背後則是難度甚高的隱藏式金屬結構，以確保光線能穿梭其中，同時維持柔軟度與配戴舒適性。

幾何對比 傳遞完美平衡

VOLTEA珊瑚珠寶套組。（圖：卡地亞提供）

無庸置疑，幾何與對比成為卡地亞風格最具辨識度的特徵；當代設計透過寶石切割與互動方式來實現重複、對比和鏡像結構，並以識度極高的強烈色彩組合體現對比。例如結合溫暖的珊瑚色調與深黑色縞瑪瑙的VOLTEA系列，重複鏤空的列半月形圖案玫瑰金密鑲鍊節，構成一種幾乎是動態的速度印象。寶石圓珠經訂製切割、逐一拋光與測量後，裝入鑲座確認尺寸精準完美再進行手工鑲嵌；珊瑚圓珠被杯形縞瑪瑙簇擁，頂端鑲嵌一顆鑽石。而柔軟流暢地貼合肌膚的幾何項鍊，有賴工匠精巧控制鉸接點，在實心與鏤空之間達成完美平衡，富有韻律的波浪蕩漾開來，傳遞出能量的流動感。

Green Originelle戒指。（圖：卡地亞提供）

寶石切割師的另一項挑戰是實現和諧的色彩組合，Green Originelle戒指就是以此色彩組合體現建築結構，完美融會卡地亞的風格特色。17.49克拉凸圓形切割贊比亞祖母綠為中心，幾何結構是由立體的六邊形積累而成，兩側的羅紋形狀珊瑚賦予設計結構和動態感，祖母綠頂部的玫瑰式切割鑽石以反射光為整體增添光彩。擅長組合不同形狀的珍貴寶石的卡地亞，透過寶石的幾何形狀形塑整體設計，而且不同切割方式折射出的光線各異，組合起來光芒更加耀眼。

流線起伏 美洲豹更動感

Panthère de Cartier戒指。（圖：卡地亞提供）

卡地亞的動物和植物，從不浪漫矯揉、亦不造作討喜。代表性的美洲豹，充滿野性，桀驁不馴，是卡地亞各工作室與工坊密切合作的完美結晶。身上的斑點時大時小，讓珠寶看起來更立體有分量。這些斑點的排列看似隨機，但其實每一個斑點之間的距離，以及斑點與斑點之間鑲嵌的鑽石數量皆是依循美洲豹的肌群紋理嚴謹分布，每塊斑點以不規則的方式個別切割而成，營造真實與動感，而為了使美洲豹體態流線起伏，更需組合不同切割、大小的鑽石，並確保鑲嵌後的表面流暢齊平，極為考驗珠寶師的功力。

ARENGA項鍊，鑲嵌46.38克拉紅碧璽、風箏形鑽石、祖母綠珠、鑽石。（圖：卡地亞提供）

植物則刻畫珍貴奇異 的品種，風格化甚至抽象的造型鋒芒逼人。例如以描繪亞洲熱帶地區桄榔棕櫚的ARENGA項鍊，46.38克拉深紅色的碧璽坐落在精緻的鏤空葉子中心，風箏形鑽石和祖母綠珠子懸掛其下，以幾何與形象的融合為作品注入和諧張力。

藝術交流 演繹各國文化