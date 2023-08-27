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韓星金泰亨、朴寶劍合體搶鏡 東京必逛時尚地圖翻新

記者孫曼／即時報導
（由左到右）金泰亨、朴寶劍現身東京表參道CELINE精品店重新開幕。(圖:CELINE提供)
（由左到右）金泰亨、朴寶劍現身東京表參道CELINE精品店重新開幕。(圖:CELINE提供)

東京一直是國人旅遊的熱門地點，如今有更多造訪東京的理由了。位於東京著名的表參道的CELINE精品店重新裝修，以頂級天然材料打造平衡且具有雕塑感的寬敞空間，品牌好友朴寶劍、BTS成員金泰亨（V）更於日前特地現身開幕造勢；紀梵希（Givenchy）也在此際歡慶銀座GINZA SIX高級商場的東京獨立專門店盛大開幕，特地與街頭服品牌Undercover的創意總監高橋盾 （Jun Takahashi）聯手推出限量版T裇。

佔地700平方米，跨越多個樓層的CELINE表參道店鋪，一樓販售包包、小皮件、以及全新引進的CELINE高級香水和珠寶系列，二樓為女裝成衣區，男裝系列則於新的地下室展售。店舖內更妝點了系列當代藝術家的傑作，例如一樓螺旋梯旁的SNAKE X主題銅鋼雕塑是由品牌創意總監HEDI SLIMANE委託藝術家ELAINE CAMERON-WEIR所創 作，另外還有CHRIS SUCCO和JOHN ISAACS的繪畫，以及A. KASSEN、DAVID NASH、ELIZABETH ATTERBURY和CAMERON PLATTER等藝術家雕塑。

「高橋盾對我啟迪良多，」從街頭潮流跨進時尚領域的Givenchy創意總監Matthew M. Williams表示，「除了時裝，他也涉獵多種創意媒介，例如繪畫、雕塑和音樂，成為我的榜樣。創意不受束縛，也沒有邊際、限制或標籤。高橋盾和他的作品與文化深入接軌，而與音樂、藝術和文化相關的設計師，正是啟發我投身時裝行業的動力。」別具象徵意義的Givenchy x Undercover聯名T裇，小熊雙手抱著另一隻迷你小熊，小熊身上都裝飾滿滿的Givenchy經典4G標誌，共推出兩款設計，分別為印上黑色小熊的白T裇，以及配以紅色小熊圖案的黑色T裇。

（由左到右）金泰亨、朴寶劍現身東京表參道CELINE精品店重新開幕。(圖:CEL...
（由左到右）金泰亨、朴寶劍現身東京表參道CELINE精品店重新開幕。(圖:CELINE提供)
（由左到右）金泰亨、朴寶劍現身東京表參道CELINE精品店重新開幕。(圖:CEL...
（由左到右）金泰亨、朴寶劍現身東京表參道CELINE精品店重新開幕。(圖:CELINE提供)
東京表參道CELINE精品店重新開幕。(圖:CELINE提供)
東京表參道CELINE精品店重新開幕。(圖:CELINE提供)
GIVENCHY東京GINZA SIX專門店開幕，獨家推出與Undercover...
GIVENCHY東京GINZA SIX專門店開幕，獨家推出與Undercover設計師高橋盾攜手打造的限量版T裇。(圖:紀梵希提供)
GIVENCHY東京GINZA SIX專門店開幕，獨家推出與Undercover...
GIVENCHY東京GINZA SIX專門店開幕，獨家推出與Undercover設計師高橋盾攜手打造的限量版T裇。(圖:紀梵希提供)
東京表參道CELINE精品店重新開幕。(圖:CELINE提供)
東京表參道CELINE精品店重新開幕。(圖:CELINE提供)

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