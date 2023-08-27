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仙氣解密 百變周冬雨巧搭法式珠寶 辣秀無敵美肩

記者釋俊哲／即時報導
周冬雨的香肩與仙氣是魅力兩大來源，並伴隨她登上各大時尚雜誌封面。合成圖。（取材自Instagram、Boucheron提供）
周冬雨的香肩與仙氣是魅力兩大來源，並伴隨她登上各大時尚雜誌封面。合成圖。（取材自Instagram、Boucheron提供）

一個人的魅力在身上哪一處散發？每個人觀點不同。一直仙氣飄飄的周冬雨，先前因演出「七月與安生」、「喜歡·你」、「後來的我們」等多部電影走紅，近期並有新片「燃冬」在中國上映，討論不斷。而一向不走豔麗、可愛、甜美路線的周冬雨，最近更為精品品牌拍攝全新形象廣告，全方位大秀無敵美肩！

其實周冬雨過往曾多次登上包含中國版Vogue、Elle等時尚雜誌，並頻繁以無袖、不對稱、小可愛的形式造型登上封面；又像是身為高級鐘表OMEGA代言人的她，也曾身穿一襲平口襲地長禮服，美秀香肩。

先前曾演出「七月與安生」、「喜歡·你」、「後來的我們」等多部電影走紅，近期並有新...
先前曾演出「七月與安生」、「喜歡·你」、「後來的我們」等多部電影走紅，近期並有新片「燃冬」上映，討論不斷。（圖：Boucheron提供）

周冬雨近日再為法國珠寶品牌Boucheron拍攝Go For Love In M...
周冬雨近日再為法國珠寶品牌Boucheron拍攝Go For Love In My Way形象視覺，展現飄逸長髮與空靈氣場。（圖：Boucheron提供）

而在最周冬雨最新為法國高級珠寶品牌Boucheron拍攝的Go For Love In My Way形象視覺中，只見周冬雨再度以不對稱的粉色削肩上衣入鏡，長髮飄逸的周冬雨不時玩耍著手上的戒指或耳環，時而側身背對鏡頭，展現美背搭配項鍊反搭的多層次技巧，時而仙氣、時而前衛。

周冬雨並在全身配戴上Boucheron的Quatre Red、Quatre White、Quatre Radiant系列珠寶，該系列最早是品牌於2004年問世專利，混搭羅緞直線刻紋（Grosgrain）、鑽石圈（Line of Diamonds）、巴黎飾紋（Clou de Paris）與雙圈同心圓（Double Godron）四種不同紋飾，再加上不同顏色的陶瓷、鑽石與貴金屬，展現出多重變化的豐富魅力。

Quatre Red系列領帶項鍊，黃金、白金、玫瑰金750，鑲嵌鑽石、高精密紅色...
Quatre Red系列領帶項鍊，黃金、白金、玫瑰金750，鑲嵌鑽石、高精密紅色陶瓷。（圖：Boucheron提供）

Quatre White系列戒指，黃金、白金、玫瑰金750，鑲嵌鑽石與高精密白色...
Quatre White系列戒指，黃金、白金、玫瑰金750，鑲嵌鑽石與高精密白色陶瓷。（圖：Boucheron提供）

除了將項鍊反戴、披掛於背面的多層次技巧，另外周冬雨也將耳骨夾大量改運用成編髮髮飾，十足閃亮。想跟周冬雨一樣仙氣飄飄？是不是也來筆記學習她的珠寶穿搭技巧呢？

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