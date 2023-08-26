舒淇太美了 豹紋裝曲線畢露 10秒廣告好撩人

MICHAEL Michael Kors 2023秋冬形象廣告前導短片，舒淇僅短短出現數秒，狀態絕佳難以讓人聯想起她其實今年已經49歲，而且畫面美不勝收。(影片截圖)

接連登上多個時裝雜誌封面的舒淇又來美死大家了！MICHAEL KORS推出由她詮釋MICHAEL Michael Kors 2023秋冬系列形象廣告前導短片，雖然只出現短短數秒，卻讓人難以置信，她已經49歲了。

女星舒淇雖然近期戲劇作品較少，但仍用不同的形式出現在大家面前，像是代言、出席活動外，甚至最近更將擔任威尼斯影展 評審，還是台灣首位「集滿歐洲3大影展評審」的女星。而且舒淇仍憑藉著魅力成為多本時裝雜誌最重要的9月號封面，顯見她的影響力，近期雜誌也公布了完整的時裝大片，每一張都張力十足，詮釋女神降臨的風範。而舒淇代言的美國時裝品牌MICHAEL KORS也選在此刻曝光最新MICHAEL Michael Kors秋冬形象前導短片，由攝影師Nick Yang掌鏡，取景於上海半島酒店，以歷史悠久的上海外灘繁華江岸為背景，定格品牌的奢華魅力和Jet Set精神。