韓星車銀優成機能服飾大使 網：因為他冬天都不怕冷了

戶外休閒品牌The North Face宣布車銀優出任形象大使。（取材自The North Face官網）

南韓 「臉蛋天才」車銀優魅力可說是連戶外休閒品牌The North Face都無法擋，繼申敏兒與路雲之後，宣布由他跟女團IVE的老么Leeseo（李賢瑞）一同成為品牌大使，未來是否會曝光更多CP式的美照，也頗讓粉絲們都期待。

先在2016年透過男團ASTRO出道，先後出演了「我的ID是江南美人」、「女神降臨」等韓劇 ，讓車銀優的人氣直升，在今年還會跟「絕世網紅」的朴圭瑛合作浪漫愛情喜劇，是否又會誕生新螢幕CP？不得而知。但車銀優的魅力卻是讓他也不斷地收到新的代言合約，從平價服飾到高級珠寶都有，最新的合約則是The North Face邀請他與女團IVE成員Leeseo共同擔任品牌形象大使。消息公布並釋出秋冬系列廣告，讓粉絲刷一排讚美車銀優是最佳品牌大使、超有魅力之外，更有網友留言「因為他冬天都不怕冷了」。