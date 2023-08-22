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NCT道英穿透視裝代言帥照釋出 卻因為這造型引熱議

記者曾智緯／即時報導
Dolce & Gabbana公開了由Doyoung擔任主角的秋冬形象廣告，鏡頭下的他分別詮釋了多樣造型，展現明星氣場。（取材自Instagram）
Dolce & Gabbana公開了由Doyoung擔任主角的秋冬形象廣告，鏡頭下的他分別詮釋了多樣造型，展現明星氣場。（取材自Instagram）

韓國男團NCT正在準備團體回歸的活動，而其中的成員道英（Doyoung）作為精品Dolce & Gabbana的韓國代言人，也在近期釋出了全新秋冬形象廣告。以黑色系風格為主，Doyoung換穿了騎士皮衣、皮草外套和連帽上衣等造型，但又以蕾絲刺繡裝點綴的透視裝小露性感，最吸引粉絲關注。

Doyoung自從擔任Dolce & Gabbana的品牌代言人之後，除了出席韓國活動之外，先前品牌於義大利舉辦的高級訂製服與高級珠寶發表會，亦都有參與。Doyoung還在其intagram帳號上分享了猶如旅遊網紅的帥氣寫真照，讓粉絲與他一同感受異國風光。

而繼春夏系列後，Dolce & Gabbana也同步公開了由Doyoung擔任主角的秋冬形象廣告，鏡頭下的他分別詮釋了黑色騎士皮衣、皮草外套，或是戴上品牌墨鏡，展現明星氣場。不過，其中的一款造型卻意外掀起熱議，Doyoung身穿白色俐落版型襯衫加上黑領帶，十足率性，但同時外加一款狀似醫療用「護腰」配件，使網友見狀便回應說「時尚真的好難懂！」、「這是護腰界的天花版嗎？」

Dolce & Gabbana公開了由Doyoung擔任主角的秋冬形象廣告，鏡頭...
Dolce & Gabbana公開了由Doyoung擔任主角的秋冬形象廣告，鏡頭下的他分別詮釋了多樣造型，展現明星氣場。（取材自Instagram）

袋包品牌MCM請來活躍於80及90年代的超模辛蒂克勞馥來演繹，霸氣外露的形象廣告...
袋包品牌MCM請來活躍於80及90年代的超模辛蒂克勞馥來演繹，霸氣外露的形象廣告，也宣告了全新風格。（取材自MCM Instagram）

同樣是新一季的形象廣告，換上新Logo的袋包品牌MCM則請來活躍於80及90年代的超模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）來演繹，霸氣外露，也宣告了全新風格。值得一提的是這並非辛蒂克勞馥首次替MCM拍攝廣告，早在1996年時雙方就合作過，因此暌違27年再攜手，別具意義。

Dolce & Gabbana公開了由Doyoung擔任主角的秋冬形象廣告，鏡頭...
Dolce & Gabbana公開了由Doyoung擔任主角的秋冬形象廣告，鏡頭下的他分別詮釋了多樣造型，展現明星氣場。（取材自Instagram）
Dolce & Gabbana公開了由Doyoung擔任主角的秋冬形象廣告，鏡頭...
Dolce & Gabbana公開了由Doyoung擔任主角的秋冬形象廣告，鏡頭下的他分別詮釋了多樣造型，展現明星氣場。（取材自Instagram）
Dolce & Gabbana公開了由Doyoung擔任主角的秋冬形象廣告，鏡頭...
Dolce & Gabbana公開了由Doyoung擔任主角的秋冬形象廣告，鏡頭下的他分別詮釋了多樣造型，展現明星氣場。（取材自Instagram）

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