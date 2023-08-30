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DE BEERS 詠歎四季 華麗蛻變

文／記者陳若齡
春、夏、秋、冬蝴蝶造型戒指(左至右)，各以不同K金鑲嵌鑽石和鑽石原石，另各搭配紫羅蘭色、綠色、銅色和電光藍鈦金屬戒指外套。（圖：De Beers提供）
春、夏、秋、冬蝴蝶造型戒指(左至右)，各以不同K金鑲嵌鑽石和鑽石原石，另各搭配紫羅蘭色、綠色、銅色和電光藍鈦金屬戒指外套。（圖：De Beers提供）

近年隨高級訂製服周一年兩次發表高級珠寶新作的De Beers，1月曝光作品宛如精彩楔子，新穎搶眼的設計引人好奇，至7月才揭露完整篇章。今年最新的「Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列」也是如此，繼年初發布詠歎季節之美的Prelude套組後，我們在歷史悠久的克里雍酒店(Hôtel de Crillon)裡，隱密低調地推開私人沙龍大門，耀然眼前的是分明四季。

「Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列」第二篇章共37件作品，分為春、夏、秋、冬四個主題，各運用不同顏色的貴金屬、鑽石或工藝呈現出生動鮮明的季節意象。除了感受四季流轉的色彩，各季節也有相應的景物符碼，具象或抽象地描繪大自然進化與律動之美，並有四隻具代表性的蝴蝶翩飛其中。

春天，De Beers以南非帝王花為靈感，解構碩大的球形花體，透過18K白金和玫瑰金鑲鑽的層層花瓣勾勒出帝王花漸變色調；如豔陽耀眼的18K黃金正適合演繹夏天，菊石化石的螺旋紋和史前生物髓節形象，化為珠寶具象輪廓，特殊磨砂和拋光處理搭配黃鑽原石，更有自飛沙中化石出土和進化演變的意象；秋天，以捎來涼意的18K白金鑲鑽，搭配融合紅色與橘色調漸變的大明火琺瑯(Grand Feu enamel)，如風一般的波紋線條，抽象詮釋被風吹落的秋葉，帶出詩意與動態；最後以白K金與鑽石描繪出冬季冰川的冷冽與清麗。

作為唯一自擁鑽石之源的高級珠寶品牌，De Beers展現傲人的素材魅力，包括巧妙鑲飾的各色鑽石原石，以及來自De Beers Natural Works of Art系列中的稀有珍品，如春季戒指上一顆2.78克拉枕形濃彩帶粉紅色的紫鑽、夏季嵌套式戒指的7.61克拉枕形豔彩黃鑽等。

工藝和設計上也更為精進創新，好比春季主題中，採用鉸接工藝及源自18世紀的En-tremblant顫動鑲嵌工藝，展現花瓣的柔軟輕盈，讓珠寶能隨配戴搖曳律動；夏季手環則大膽融入多用於飾品的彈簧結構，讓手環縮展自如，方便配戴。另也結合鈦金屬，並首度使用大明火琺瑯工藝，盡顯匠心巧藝。

De Beers致力開採產銷鑽石逾130年，但2001年才成立De Beers Jewellers高級珠寶品牌，可說是最年輕的資深鑽石專家，近年積極於工藝美學上體現金匠技藝和開拓性創意。

正如De Beers Jewellers CEO Céline Assimon所說，「高級珠寶不僅是藝術美學和工藝技術的典範，同時也應具備佩戴實用性和趣味性。」此次新品多達20件為轉換式設計，現場展示時無不令人讚嘆稱奇，尤其看到貫穿四季的蝴蝶戒指換上彩色鈦金屬外套，才恍然序篇中垂飾四只彩色蝶蛹的耳掛，在此破繭而出，也是呼應系列主題的美麗驚喜，並寄喻品牌的華麗「蛻變」。

Spring Masterpiece鑽石戒指，鉑金密鑲鑽石，主石為2.78克拉濃...
Spring Masterpiece鑽石戒指，鉑金密鑲鑽石，主石為2.78克拉濃彩帶粉紫鑽。（圖：De Beers提供）
Autumn耳掛，18K白金鑲鑽搭配大明火琺瑯，爬耳式耳環可單獨配戴，也可以配搭...
Autumn耳掛，18K白金鑲鑽搭配大明火琺瑯，爬耳式耳環可單獨配戴，也可以配搭耳掛、耳托外套或三件同時配戴，四款造型變化。（圖：De Beers提供）
Summer手環18K金鑲鑽，巧妙結構可彈性縮展。（圖：De Beers提供）
Summer手環18K金鑲鑽，巧妙結構可彈性縮展。（圖：De Beers提供）
Autumn雞尾酒戒指，白金波浪形戒環鑲嵌梨形主鑽，漸層大明火琺瑯外飾可拆。（圖...
Autumn雞尾酒戒指，白金波浪形戒環鑲嵌梨形主鑽，漸層大明火琺瑯外飾可拆。（圖：De Beers提供）
Spring項鍊，可拆吊墜鑲嵌3.02克拉梨形褐橘鑽，搭扣為一簇鑽石花瓣。（圖：...
Spring項鍊，可拆吊墜鑲嵌3.02克拉梨形褐橘鑽，搭扣為一簇鑽石花瓣。（圖：De Beers提供）
Winter垂墜式耳環，由鑲鑽和質感紋理處理的白金片組成，耳釘和中央各鑲嵌公主方...
Winter垂墜式耳環，由鑲鑽和質感紋理處理的白金片組成，耳釘和中央各鑲嵌公主方形切割鑽石。（圖：De Beers提供）
Spring垂墜式耳環，吊墜可透過隱藏鉤環輕鬆取下轉變為耳釘。（圖：De Bee...
Spring垂墜式耳環，吊墜可透過隱藏鉤環輕鬆取下轉變為耳釘。（圖：De Beers提供）
Summer Masterpiece鑽石與嵌套式戒指，可拆變出四種造型，艷彩黃鑽...
Summer Masterpiece鑽石與嵌套式戒指，可拆變出四種造型，艷彩黃鑽主石7.61克拉。（圖：De Beers提供）

冰川 南非 CEO

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