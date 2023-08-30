卡地亞Baignoire新系列 經典變精巧
卡地亞（Cartier）上市全新Baignoire系列腕表，並發布由法國氣質女星露杜瓦隆（Lou Doillon）擔綱演出的全新形象。「長期以來，卡地亞一直與我的家人和我本人相伴，傳遞愛意，見證重大時刻。18歲生日時，我的母親送給我一枚Baignoire腕表。優雅時尚的藍寶石水晶鏡面、簡約低調的表盤及雋永造型，盡顯卡地亞風格。」露杜瓦隆說；而送她這枚卡地亞腕表的母親，正是「柏金包」（Birkin）以她命名的珍寶金（Jane Birkin），引領潮流、雋永優雅的品味可見一斑。
以珠寶起家的卡地亞，一開始邁入時計的領域，就將美的追求延伸到表殼的創作上：繼1904年推出方形Santos腕表、1906年推出設計大膽前衛的Tortue腕表後，卡地亞於1912年創作出一款邊角圓潤的長方形表殼腕表。此後，這一造型不斷發展演變，到1958年演變出一款「弧形橢圓形」腕表，略微彎曲的表殼貼合手腕曲線，後來於1973年被命名為「Baignoire」，意指優雅圓潤的法式浴缸，最迷人之處無疑是自問世之初即採用現今為人熟知的造型和標誌性細節：弧形鏡面、羅馬數字時標、以及流暢環繞的光滑金質緞帶。
2023年新作保有經典的迷人設計細節，採用全新比例的24.6 × 18.7毫米尺寸，打造更為精巧的Baignoire迷你款，金質表圈簡潔線條、精確造型、和諧比例。兩款新作之一，秉承「Less is more」的簡約美學理念，以比率精巧的黃K金表圈與黑色漆面皮革表帶形成鮮明對比；第二款腕表採用貼合手腕的金質手環，備有玫瑰金、黃K金及白K金全鋪鑽款，既是測量時間的工具，也是珠寶但又不僅於此，而是開創第三類別的獨特藝術珍品。
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