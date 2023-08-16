傳UNIQLO下個合作設計師就是她 蓋兒加朵也是大粉絲

前Chloé、Givenchy的首位女性創意總監Clare Waight Keller（左二）據外媒報導將在今年與UNIQLO合作。(取材自Instagram)

前Chloé、Givenchy的首位女性創意總監、也是前王妃梅根 的婚紗設計師設計師Clare Waight Keller自從三年前離開Givenchy後，許多人包括她的粉絲女星莉莉柯林斯、蓋兒加朵、蕾哈娜等人，以及消費者們都想知道下一步會做什麼？紛紛等著入手其新作。據外媒「WWD」報導Clare Waight Keller將在今年與UNIQLO合作，而且進一步的消息指出，可能會依循U系列方式，成為常態性產品線之一。

以親民價格推出聯名設計師系列服飾，已是UNIQLO的行之多年的話題企劃，包括了前Hermes設計師Christophe Lemaire執掌的U系列、LOEWE創意總監Jonathan Anderson的UNIQLO and JW ANDERSON、還有前超模的UNIQLO and INES DE LA FRESSANGE系列等，都叫好又叫座，成為品牌的明星商品。

而據傳Clare Waight Keller與UNIQLO不只推出一季的聯名設計，而是會像上述設計師一樣，成為獨立系列，產品主力為女裝和配件。擅長不規則剪裁，藉由剛柔並濟的設計風格，展現女性獨特氣質的Clare Waight Keller，未來會如何與UNIQLO合作，讓人期待。而且在詢問UNIQLO得知，品牌將於9月登場巴黎時裝周將會有全球性活動，是否就為Clare Waight Keller聯名系列大秀？則無正面回應。