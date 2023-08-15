韓星Jennie解放大長腿、柾國曬名品腹肌 CK辣度沒有極限

Blackpink成員Jennie演繹Calvin Klein秋季形象廣告。(圖:Calvin Klein提供)

終於等到了！Calvin Klein釋出雙代言人最新秋季形象廣告，火辣度沒有極限。Blackpink成員Jennie除了有先前的黑胸罩造型，更加碼解放大長腿，讓人看了眼睛發直。而BTS 防彈少年團的柾國JungKook也不遑多讓，無論是形象照還是短片裡，都狂曬名品腹肌，簡直要叫粉絲都暴動了。

此次的形象廣告由Inez及Vinoodh掌鏡，以舞台上的巨星為概念來拍攝，因此像是Jennie就換搭了5款造型，包括身穿寬墊肩西裝外套，內搭短版上衣以及牛仔褲，展現強大自信。或是敞開白襯衫搭配玫瑰粉色運動內衣套裝，如置身後台的輕鬆自在場景。但最讓網友們津津樂道的仍是之前就曝光過Jennie罕見以黑色蕾絲內衣現身鏡頭前，深邃的眼線透露出迷濛眼神，加上解放大長腿的姿勢，使人看了不禁臉紅心跳。另外，黑色細肩帶內衣搭配窄裙的穿搭，透過Jennie的詮釋也帶出了性感魅力，不容錯過。