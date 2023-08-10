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Coach母公司傳將買下Michael Kors、Jimmy Choo等品牌

編譯黃淑玲／綜合外電
Coach母公司Tapestry傳出有意收購擁有Michael Kors、Jimmy Choo等品牌的Capri。（路透）
Coach母公司Tapestry傳出有意收購擁有Michael Kors、Jimmy Choo等品牌的Capri。（路透）

華爾街日報（WSJ）報導，Coach母公司Tapestry正在洽談收購擁有Michael Kors、Jimmy Choo及Versace等品牌的Capri控股公司，如果談判成功，將成為時尚界近年最大規模的合併案。

報導引述知情人士指出，Tapestry和Capri已洽談合併好幾個月，最快今（10）日宣布。Capri市值40億美元，Tapestry則約為100億美元。若包含典型的溢價，這樁收購案對Capri的估值可能介於50億美元到100億美元。

美國企業一直積極收購時尚品牌以壯大實力，寄望能跟歐洲時尚界巨人路易威登集團（LVMH）或是Gucci母公司開雲集團（Kering）較量，但目前還是相形見絀。開雲7月宣布入股Valentino，讓旗下大型品牌又增添一員。

Capri是服裝設計師Michael Kors於20多年前創辦的公司，2011年以Michael Kors控股的公司名稱掛牌上市。2017年買下Jimmy Choo，2018年再納入義大利品牌Versace。

Capri原定8日公布財報，但臨時改到10日，未說明原因。Capri市值再2014年初到達200億美元的高峰後，一路下滑，原因包括旗下品牌Michael Kors苦於市場飽和，過去的併購行動結果有好有壞。總部在英國倫敦、股票在美國上市的Capri，在警告銷售可能令人失望後，股價今年來已經跌掉約40%。

Tapestry旗下除了知名度較高的Coach，還包括Kate Spade、Stuart Weitzman等品牌。

時尚 義大利 華爾街

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