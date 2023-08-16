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代代傳承… 香奈兒眼鏡 再現70年代風情

文╱記者孫曼
音樂創作人暨太陽眼鏡的資深愛好者Nile Rodgers，為香奈兒全新眼鏡系列拍攝形象廣告。（圖：香奈兒提供）
音樂創作人暨太陽眼鏡的資深愛好者Nile Rodgers，為香奈兒全新眼鏡系列拍攝形象廣告。（圖：香奈兒提供）

說到太陽眼鏡從不離身的人物，傳奇音樂創作人Nile Rodgers絕對榜上有名。如今，香奈兒（CHANEL）宣布這位葛萊美終身成就獎得主加入模特兒Vivienne Rohner和HyunJi Shin的行列，為香奈兒全新眼鏡系列拍攝形象廣告並發布了一段趣味橫生的互相訪問。

攝影師Karim Sadli的鏡頭，捕捉了令人陶醉的迪斯可氛圍，1970年風情的狂歡派對夜晚和白晝交錯。Vivienne與HyunJi配戴一系列新款香奈兒眼鏡，包括呈現菱格紋視覺效果的鏡架或裝飾鍊帶的經典黑色太陽眼鏡、洋溢復古風的飛行員太陽眼鏡，以及珠光奶油色搭配粉色的超大鏡框設計眼鏡。Nile在影片中戴上了訂製的香奈兒貝雷帽，配裝飾黑色斜紋軟呢的鏡架，象徵這個品牌經典的材質套裝，從伸展台到走入城市生活、到參加派對步入舞池，一代又一代地傳承。這正是香奈兒的品牌精神，以及盡情享樂和人際交流的精神。

香奈兒2023眼鏡系列形象廣告。（圖：香奈兒提供）
香奈兒2023眼鏡系列形象廣告。（圖：香奈兒提供）

Vivienne Rohner與HyunJi Shin兩位年輕世代的模特兒，訪問Nile Rodgers為何從不摘下太陽眼鏡，他透露是某次主持電視節目時John Lee Hooker大力稱讚他戴太陽眼鏡實在太有型了，建議他拍照時絕對不要拿下來，從此他眼鏡不離身，連上床時都戴著，只有睡覺時會拿下來。這位傳奇音樂人還透露，畢生參加過最精采的派對包括歐巴馬總統的最後一屆白宮派對，以及在白金漢宮舉辦的女王白金禧年大慶。

香奈兒2023眼鏡系列形象廣告。（圖：香奈兒提供）
香奈兒2023眼鏡系列形象廣告。（圖：香奈兒提供）

而Vivienne Rohner與HyunJi Shin回覆Nile Rodgers的訪問也相當逗趣。對HyunJi Shin而言，黛安娜王妃是世界上最時尚的人，但在Vivienne Rohner眼中，所有紐約上東區的男女都散發著復古時尚風情。至於在室內戴太陽眼鏡真的OK嗎？Vivienne Rohner說：「不是每個人都會想要在全世界面前展露自我。我本身就很常戴著有色鏡片的眼鏡款式。它們能讓我感到自在，不會在第一次見面時就讓我的一切表露無遺。」而HyunJi Shin則認為完全沒問題：「能幫助雙眼避免刺眼強光，特別是閃光燈！另外就是看起來很酷。」

時尚 白宮 黛安娜王妃

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