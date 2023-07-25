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LVMH宣布贊助巴黎奧運：讓法國在世界各地閃耀

編譯徐榆涵／即時報導
全球最大法國奢侈品集團LVMH於24日宣布，成為2024年巴黎夏季奧運的頂級贊助商。（路透）
全球最大法國奢侈品集團LVMH於24日宣布，成為2024年巴黎夏季奧運的頂級贊助商。（路透）

全球最大法國奢侈品集團LVMH於24日宣布，成為2024年巴黎夏季奧運的頂級贊助商，法國代表團的服裝也將由LVMH旗下品牌設計。

LVMH執行長阿爾諾（Bernard Arnault）的接班人安托萬（Antoine Arnault）發布聲明說，奧運是一個讓法國閃耀的機會，這筆交易「將有助於提高法國在世界各地的吸引力」。聲明指出，LVMH旗下的法國珠寶品牌Chaumet將設計奧運會和帕奧會的獎牌，而酩悅軒尼詩（Moet Hennessy）生產的紅酒和烈酒將在奧運會期間招待賓客。

這是世界第二富豪阿爾諾領導的奢侈品集團首次贊助。LVMH旗下部分品牌已有贊助過全球賽事的經驗，像是宇舶表（HUBLOT）2010年首度贊助世界盃，為其提供計時服務。

巴黎奧運將在明年7月26日至8月11日登場，隨後帕奧將於8月28日至9月8日舉行。隨著奧運倒數一年，其他法國企業也爭先恐後爭取贊助協議，像是法國航空－荷蘭皇家航空集團（Air France-KLM Group）旗下的法國航空，已與奧運會達成二級贊助商的協議。

集團首席執行長史密斯（Benjamin Smith）24日在接受電話採訪時表示，這筆交易將有助於提高法航的知名度，從而贏得新客戶，但拒絕詳細說明成本，強調這部是慈善事業，認為投資回報是負的風險幾乎為零。

奧運 皇家 投資

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