LV Monogram 包款夏日配色 清新活力 百搭多變

路易威登推出Taurillon Monogram與Monogram Macassar男士皮件系列。（圖：路易威登提供）

迎接夏季旅遊旺季，以精品旅行箱與包款聞名的路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV），推出散發清新活力的Taurillon Monogram與Monogram Macassar男士皮件系列。

Taurillon Monogram壓花皮革系列，為備受喜愛的包款Christopher背包、細長的Sac Plat mini及Keepall 25，都換上清新感十足的夏日配色，像是鮮明有活力的Racing Blue賽車 藍和洗練雅致的Mineral Gray礦物灰，分別搭配霧面黑或鍍鈀銀的撞色五金配件。除了袋裝萬用錢包及錢包等多款配套的必備單品，還有不可或缺的旅行必備款，如經典Horizon拉桿行李箱和Dopp Kit梳洗包，也都有色彩飽和搶眼的Racing Blue賽車藍款式。

Christopher PM灰色後背包。（圖：路易威登提供）

Soft Polochon圓柱形肩背包。（圖：路易威登提供）

經典不敗的Monogram Macassar系列單品也換上夏日限定顏色。鮮豔的Radiant Sun驕陽黃色皮革讓包款更為顯眼之外，Christopher背包、Keepall和 S-Lock郵差包則換上路易威登的招牌Monogram帆布，彰顯新鮮活力。本季推出的全新Soft Polochon包款，採用寬敞的圓柱形包身搭配兩條可拆式肩帶，一條是編織肩帶，另一條是黃色皮革手柄，造型百搭多變。Horizon旅行箱和其他旅行款以及小皮件亦提供Monogram Macassar帆布和Radiant Sun驕陽黃色的鮮活配色。