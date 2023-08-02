亮色系顯黑… 穿搭4招 「黝黑男」變更帥

黑皮膚的男生若穿大地色系的衣服，幾乎跟膚色融為一體，人易顯得黯淡無光。(Getty Images)

天氣越熱，出門越需要勇氣，大概是現階段每個男生的心聲。男生也要注重自己的防曬意識，防曬不是怕自己變黑、或是女生才需要做的護理。主要是因為紫外線曬多對肌膚來說是一個主要的傷害。

有些天生肌膚較黑的男生，也要坦然的接受這個問題，更不要覺得自己黝黑的肌膚當成自己不帥的藉口，因為這可以利用衣服的搭配讓自己看起來有所改變，並且可以展現獨有的魅力。

許多人都追求健康，但什麼是健康。許多外國人都羨慕的小麥色皮膚，在亞洲人看來就是又黑又髒，或是膚色不均，看起來沒朝氣又暗沉，首先要校正對於黑皮膚的心態，並且搭配對的色系穿著讓擁有黑皮膚而驕傲。

1、盡量不穿亮色系

膚色黑的人穿亮色系衣服，看起來就會更顯黑。(Getty Images)

什麼是亮色系的衣服？亮色是相對暗色而言，明亮度較高的顏色，比如亮黃色、金色、正紅色等，這些吸引眼球的顏色，很多人喜歡。但膚色黑的人穿，在視覺上看起來就會更顯黑。

2、顏色不超過3種

如果身上太多顏色，加上衣服上又有著花俏的圖案，視覺上會顯出凌亂感。(Getty Images)

這個原則不僅適用於黑色皮膚的男生，同樣也適用於小麥色肌膚色的男生，可以說是男性穿衣的黃金法則。如果身上太多顏色，加上衣服上又有著花俏的圖案，視覺上就會顯出凌亂感，對於白皮膚的人來說，穿不好最多是不會穿搭，對黑皮膚的人來說，就會多些邋遢感。

3、避開大地色衣服

所謂大地色系就如棕色、古銅色、灰色等的衣服色系。白皮膚的男生穿起來很時尚 ，但黑皮膚的男生穿起來就會很像災難，幾乎跟膚色融為一體，顯得整個人黯淡無光。

4、明暗色交錯互補

這種穿法其實是用一個視覺交錯的方式，好比內搭素白色，整體會多些層次，大面積的部分接用深色系，讓整體有個亮點。

一整身都是黑色系衣服，會讓整體看起來非常的暗沉。(Getty Images)

白色系衣服：皮膚黃、黑的人要選擇不是特別明亮的顏色。而白色系衣服是最佳的選擇，特別搭配在上半身衣服。這裡指的白色是米白色、乳白色，不是那種死白。亮白色的顏色亮度太高，搭配著黑、黃肌膚顯得對比強烈，反而看起來氣色更差。

黑色系衣服：黑色沒有白色來的顯白。但對黑皮膚的男生卻是非常的友好。在穿黑色的時候也要特別注意，千萬不要一整身都是黑色系，遠看就會讓整體看起來非常的暗沉。

灰色系衣服：時尚的灰色系，無論是深灰、淺灰，都非常好駕馭，建議可以搭配黑色、白色、單色系的單品去做搭配。