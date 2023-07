「初代蜘蛛女」跨界COACH 融入手繪圖案經典袋包變可愛

COACH x Observed By Us系列後背包。(圖:COACH提供)

由女星克絲汀鄧斯特(Kirsten Dunst)與洛杉磯 插畫家兼設計師Jessica Herschko共同成立的Observed By Us近期推出與COACH跨界合作系列。以充滿童趣的手繪圖案,向日常生活中迸發的想像力與驚奇致敬,並運用在經典袋包,以及連帽上衣、花卉連身裙以及丹寧褲等單品,又萌又可愛細節,讓人愛不釋手。

為了這個合作系列,COACH執行創意總監Stuart Vevers及這個雙人組合從克絲汀鄧斯特的衣櫃中汲取靈感,融合她熱愛的色彩濃厚俏皮懷舊風格,還有Observed By Us擅長的手繪圖案特色。推出包括短袖T恤、連帽上衣、花卉連身裙以及丹寧褲等服飾單品,其中不可錯過的是羊毛編織短版上衣、連身服和草帽,每款都綴有Jessica Herschko的原創手繪插畫。除此之外,這系列每件單品都帶有獨一無二的故事皮標,其上的插圖也是以Herschko手寫字體印上。而這些故事是源自於奔放的想像力,包含帆船、草莓與以及向COACH的吉祥物Rexy恐龍 致意的元素,並以刺繡手法讓插畫鮮活體現在經典Signature緹花面料的Swinger手提袋。