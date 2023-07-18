「初代蜘蛛女」跨界COACH 融入手繪圖案經典袋包變可愛

COACH x Observed By Us系列後背包。(圖:COACH提供)

由女星克絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst）與洛杉磯 插畫家兼設計師Jessica Herschko共同成立的Observed By Us近期推出與COACH跨界合作系列。以充滿童趣的手繪圖案，向日常生活中迸發的想像力與驚奇致敬，並運用在經典袋包，以及連帽上衣、花卉連身裙以及丹寧褲等單品，又萌又可愛細節，讓人愛不釋手。

為了這個合作系列，COACH執行創意總監Stuart Vevers及這個雙人組合從克絲汀鄧斯特的衣櫃中汲取靈感，融合她熱愛的色彩濃厚俏皮懷舊風格，還有Observed By Us擅長的手繪圖案特色。推出包括短袖T恤、連帽上衣、花卉連身裙以及丹寧褲等服飾單品，其中不可錯過的是羊毛編織短版上衣、連身服和草帽，每款都綴有Jessica Herschko的原創手繪插畫。除此之外，這系列每件單品都帶有獨一無二的故事皮標，其上的插圖也是以Herschko手寫字體印上。而這些故事是源自於奔放的想像力，包含帆船、草莓與以及向COACH的吉祥物Rexy恐龍 致意的元素，並以刺繡手法讓插畫鮮活體現在經典Signature緹花面料的Swinger手提袋。