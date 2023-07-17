我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

問到「六四」 百度AI「文心」突重開機：我們換個話題

北加奧克蘭機場附近同地點 華人留學生又被砸車偷竊

溫網場邊的「貴公子」：小布放送熟男魅力、金宇彬帥穿雙排扣外套

記者曾智緯／即時報導
布萊德彼特身穿了翠鳥綠針織馬球衫搭配同色麂皮騎士外套，少不了的是一副增添帥氣魅力的Tom Ford飛行員框太陽眼鏡。(取材自溫布頓與ATP tour臉書)
布萊德彼特身穿了翠鳥綠針織馬球衫搭配同色麂皮騎士外套，少不了的是一副增添帥氣魅力的Tom Ford飛行員框太陽眼鏡。(取材自溫布頓與ATP tour臉書)

2023年溫布頓網球錦標賽（簡稱：溫網）的男子單打決賽，由現任球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）對決，尋求衛冕草地大滿貫的約克維奇（Novak Djokovic），這場網球界的年度盛事，果不其然吸引了眾名人的參與。包括西班牙國王、丹尼爾克雷格、布萊德彼特、安德魯加菲爾德、金宇彬和尼克強納斯等人都親臨比賽現場，為自己支持的球星打氣之外，更替男性們示範何謂夏日紳士著裝典範。

溫網絕對是四大公開賽中，最具優雅風格的網球賽，因此幾乎入座包廂的賓客們，都會自動的在造型上花心思。像是在場邊聚精會神，不時啜飲啤酒觀賽的布萊德彼特，就身穿了翠鳥綠針織馬球衫搭配同色麂皮騎士外套，少不了的是一副增添帥氣魅力的Tom Ford飛行員框太陽眼鏡。

永遠「007」的丹尼爾克雷格則是以淺灰色亞麻混紡西裝外套，內搭白襯衫與條紋領帶，...
永遠「007」的丹尼爾克雷格則是以淺灰色亞麻混紡西裝外套，內搭白襯衫與條紋領帶，並配搭了方框深茶色太陽眼鏡，展現了英國紳士的休閒裝束。(取材自ATP tour臉書)

而永遠「007」的丹尼爾克雷格則是以淺灰色亞麻混紡西裝外套，內搭白襯衫與條紋領帶，並配搭了方框深茶色太陽眼鏡，展現了英國紳士的休閒裝束，更符合他一貫的俐落與成熟型男印象。值得關注的是前來支持阿爾卡拉斯的西班牙國王菲利佩六世也選穿淺灰色斜紋西裝，加上深藍色白圓點領帶，極為低調但不失個人品味。

另外，「蛛蛛人」安德魯加菲爾德現身溫網貴賓包廂時，則是選穿了Ralph Lauren紫標系列亞麻套裝，內搭淺紫色的混紡襯衫。身穿Polo Ralph Lauren象牙白套裝與藍白條紋襯衫的尼克強納斯則呈現有別以往的貴族氣質；搭配Ralph Lauren紫標系列深藍條紋雙排扣西裝與白色長褲的金宇彬，舉手投足間更是散發了「貴公子」氣息，讓人難以移開目光。

「蛛蛛人」安德魯加菲爾德現身溫網貴賓包廂時，則是選穿了Ralph Lauren紫...
「蛛蛛人」安德魯加菲爾德現身溫網貴賓包廂時，則是選穿了Ralph Lauren紫標系列亞麻套裝，內搭淺紫色的混紡襯衫。(取材自Ralph Lauren Instagram)

搭配Ralph Lauren紫標系列深藍條紋雙排扣西裝與白色長褲的金宇彬，舉手投...
搭配Ralph Lauren紫標系列深藍條紋雙排扣西裝與白色長褲的金宇彬，舉手投足間更是散發了「貴公子」氣息，讓人難以移開目光。(取材自微博)

不讓男星們專美於前，除了凱特王妃依舊美得讓攝影師頻頻捕捉其身影之外，韓星鄭秀晶也以Ralph Lauren Collection削肩式短洋裝搭配Wellington手拿包，到達溫網觀賽，皮膚白皙的像是自帶光芒。同場的還有楊穎Angelababy選穿Ralph Lauren Collection的亞麻狩獵風格短褲套裝搭配同系列手提包，秀出美腿；「艾蜜莉在巴黎」的法國女星Philippine Leroy-Beaulieu一身白的Ralph Lauren Collection棉麻混紡襯衫、絲質長褲與同系列手提包，也十分耀眼，讓人難以忽視。

楊穎Angelababy選穿Ralph Lauren Collection的亞麻...
楊穎Angelababy選穿Ralph Lauren Collection的亞麻狩獵風格短褲套裝搭配同系列手提包，秀出美腿。(取材自微博)

阿爾卡拉斯 布萊德彼特 凱特

上一則

12星座「丈夫愈廢我愈愛」排行 這星座覺得「沒用更能激起母愛」

下一則

重現紐約絕景 海瑞溫斯頓全新橘色系珠寶 定格壯闊

延伸閱讀

溫網／謝淑薇、史翠可娃 創最年長大滿貫組合奪冠紀錄

溫網／謝淑薇、史翠可娃 創最年長大滿貫組合奪冠紀錄
溫網／約克維奇這一敗太傷 7項「神紀錄」無法達成

溫網／約克維奇這一敗太傷 7項「神紀錄」無法達成
溫網／約克維奇連霸夢碎：阿爾卡拉斯封王當之無愧

溫網／約克維奇連霸夢碎：阿爾卡拉斯封王當之無愧
溫網／謝淑薇奪冠熱舞 致詞獻給退役倒數搭檔

溫網／謝淑薇奪冠熱舞 致詞獻給退役倒數搭檔

熱門新聞

日本網站「占TV」列出了最嚴格保密的星座排行。（ingimage）

12星座「保守秘密」排行榜 摩羯不屈服誘惑、第1名嘴巴超緊

2023-07-11 23:01
厄瓜多一對情侶搭乘空中纜車渡河時，當場脫褲發生性行為。（截圖自推特）

纜車活春宮 情侶「空中激戰」3分鐘全都錄 完事還淡定聊天

2023-07-14 00:38
出門要帶什麼東西，跟星座也有關係？示意圖。（中新社）

12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢

2023-07-13 04:20
有民眾在路上發現「不明怪石」，近看才發現是隻爆毛綿羊。（取材自Edgar's Mission臉書）

路上驚見會動的「巨大怪石」專家急出手救援：差點就死了

2023-07-16 00:38
不同星座的人，對吃東西展現的速率也不一樣。示意圖。（取材自ingimage）

12星座「吃東西快慢」排行 巨蟹愛趁熱吃、這星座一餓就撲上去

2023-07-14 03:50

歌迷縱身從演唱會舞台一跳「沒人接」 頭朝下墜地畫面曝光

2023-07-13 03:30

超人氣

更多 >
阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告

阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告
中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」

中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」
美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？

美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？
吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法

吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法
非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重

非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重