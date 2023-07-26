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2023 Only Watch慈善拍賣 品牌「表」現獨一無二

文╱記者孫曼、釋俊哲
香奈兒2023年Only Watch慈善拍賣會限定表款Mademoiselle J12 La Pausa腕表。（圖：香奈兒提供）
香奈兒2023年Only Watch慈善拍賣會限定表款Mademoiselle J12 La Pausa腕表。（圖：香奈兒提供）

自2005年開始，每兩年一度為支持摩納哥肌肉萎縮防治協會（Muscular Dystrophy Association）籌集資金的Only Watch慈善拍賣會，今年邁入第10屆，由各大製表品牌捐出一款獨一無二的表款參與拍賣，今年共匯集73個品牌參加，拍賣所得全數捐予基金會作為裘馨氏肌肉萎縮症（Duchenne Muscular Dystrophy）研究之用，至今已籌募近1億瑞士法郎（約1.16億美元）善款。今年拍賣預計於11月5日於日內瓦舉槌，並在拍賣前幾周前往洛杉磯、紐約、摩納哥、香港、曼谷、新加坡與杜拜巡展。

黑白雙色J12 致敬香奈兒

自2009年開始長期參與這項慈善拍賣的精品龍頭香奈兒（CHANEL），今年特別選擇一組以黑白雙色結合高抗磨陶瓷打造而成Mademoiselle J12 La Pausa腕表。J12腕表打破常規的設計，顛覆既往，是21世紀的第一款經典腕表。這對Mademoiselle J12 La Pausa黑白雙色腕表，靈感源自香奈兒女士拍攝於蔚藍海岸的La Pausa自家別墅花園照片，表盤上的香奈兒女士身著條紋上衣，搭配鈕扣褲裝的輪廓身影，獨特指針結構為此表款獨有設計。這對腕表搭載由香奈兒共同擁有的瑞士製表廠Kenissi量身打造的Calibre 12.1自動上鍊機械機芯。

超薄大理石 極致寶格麗

寶格麗今年推出Octo Finissimo Tourbillon大理石版本超薄陀...
寶格麗今年推出Octo Finissimo Tourbillon大理石版本超薄陀飛輪腕表。（圖：寶格麗提供）

寶格麗（BVLGARI）今年獻上以大理石製作的Octo Finissimo Tourbillon超薄陀飛輪腕表。大理石是義大利傳統建築與雕塑不可或缺的重要素材；腕表以產自阿爾卑斯山脈的奧斯塔山谷（Aosta Valley）的綠色大理石，重新演繹這款在2014年締造世界紀錄的超薄手工藝。Octo Finissimo的表殼擁有110個刻面，每面均覆蓋上一層薄薄的大理石，表盤同樣覆蓋了一層厚度僅0.6毫米的大理石薄層。最為精巧的金屬表鍊，每個鍊結的正面及側面皆鋪覆大理石，僅留內側表面採用黑色DLC鈦金屬。腕表所搭載的超薄手動上鍊自製機芯BVL 268，厚度僅1.95毫米，隨附量身訂製的大理石裝飾表盒。

漂浮副表盤 愛馬仕重現名作

愛馬仕Arceau Le temps voyageur漫遊時光腕表Only Wa...
愛馬仕Arceau Le temps voyageur漫遊時光腕表Only Watch 2023獨一無二版本。（圖：愛馬仕提供）

愛馬仕（Hermès）為這次拍賣特別重新演繹得獎名作Arceau Le temps voyageur漫遊時光腕表，獨一無二版本的表殼與表圈採用DLC鍍膜處理的鈦金屬製作，搭配鉑金表耳和表背和橘黃色藍寶石水晶墊圈，可移動的衛星式副表盤漂浮在黑色表盤上，靈感來自Jérôme Colliard所設計的Planisphère d'un monde équestre馬術世界地圖圖案，環繞四周的城市圓盤裝飾此次活動的主打顏色：紅、藍、綠和黃，搭配愛馬仕橘色，由淺到深漸層排列。腕表搭配霧面米克諾斯藍色短吻鱷魚皮表帶與仙人掌綠皮革襯裡。

宇舶表X村上隆 太陽花靈感

宇舶MP-15村上隆陀飛輪Only Watch腕表。（圖：宇舶表提供）
宇舶MP-15村上隆陀飛輪Only Watch腕表。（圖：宇舶表提供）

宇舶表（Hublot）則是與當代藝術大師村上隆合作一款MP-15村上隆陀飛輪Only Watch腕表，是品牌首個中置飛行陀飛輪。從藝術家標誌性的藝術元素太陽花中汲取靈感，結合宇舶表所擅長的透明藍寶石材質表殼，並將陀飛輪裝置設計在表盤的正中央，象徵病童持續奮戰的躍動之心。

中置陀飛輪採用同軸結構顯示時分指針，巧妙地讓兩枚指針穿過陀飛輪框架，讓陀飛輪猶如懸浮於空中，此表更配備兩個在同一平面上的大尺寸發條盒。購得此腕表的的善心藏家，也會獲得一份由村上隆為此特別創作的書法藝術：「彩虹時刻（Time of Rainbow）。

百達翡麗 全新機芯僅30枚

因為歷年拍賣屢破紀錄而備受關注的「表王」百達翡麗（Patek Philippe），今年11月適逢品牌榮譽總裁（Honorary President）Philippe Stern歡慶85歲大壽，全球總裁Thierry Stern宣布將研發一款獨一無二的全新機芯，搭配他最鍾愛的大複雜功能，獻給他的父親。這枚機芯將以專屬此表的方式推出，僅製作30枚，從此不再發行，以茲紀念。這30枚腕表中的第一枚，將以Only Watch獨具特色的設計呈現。不過目前為止，尚未公布表款相關的進一步資訊。

RICHARD MILLE 獨特項鍊表

RICHARD MILLE Talisman Origine高級珠寶項鍊。（取材...
RICHARD MILLE Talisman Origine高級珠寶項鍊。（取材自IG：onlywatch_official）

過往通常以既有表款為基礎更換顏色的RICHARD MILLE，今年非常有心地端出一只全新設計，名為Talisman Origine的珠寶式項鍊表，目前僅釋出草圖，看似71-01/02為表殼形狀，但推測應為74-01/02自製陀飛輪機芯，並採用寶石、串珠的鑲嵌，具民族風情。以品牌原本在一級與二級市場的稀缺性，很有機會刷新大會紀錄，讓人拭目以待。

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