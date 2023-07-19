向斜紋軟呢致敬 香奈兒Tweed Royal珠寶巧藏經典

製作樹脂模型以打造Tweed Royal項鍊完整形狀。（圖：香奈兒提供）

斜紋軟呢是香奈兒（CHANEL）最具代表性的布料，從戶外男裝到走入女性生活、從輕鬆出入各種場合的套裝來到各種配飾創作，一代又一代地傳承且定義著這個品牌。2020年，《TWEED DE CHANEL》頂級珠寶系列，首度以珠寶的語彙和工藝，向變化豐富的斜紋軟呢布料致敬。在香奈兒珠寶創意工作室總監Patrice Leguéreau的帶領下，45件以堅硬的金屬與瑰麗寶石製作的珍貴作品，透過精湛的鉸接技術，創造彷如織物的結構和柔軟與舒適感受。

Tweed Royal項鍊的拆解與打磨。（圖：香奈兒提供）

2023年，Patrice Leguéreau再次探索斜紋軟呢的奧妙，推出63件大膽創新的《TWEED DE CHANEL》頂級珠寶作品：「在以斜紋軟呢所創作的全新頂級珠寶系列中，我運用珍貴寶石，讓設計更貼近斜紋軟呢布料輕盈柔軟的特質。」斜紋軟呢布料多變的特質賦予頂級珠寶意想不到的流暢感，釋放出色彩和造型的自由表現空間；頂級珠寶則用最珍貴的材質和詩意的細節，昇華斜紋軟呢的多元樣貌。

檢查調整Tweed Royal項鍊接合設計飾以鑲嵌元素和紅寶石。（圖：香奈兒提供）

Tweed Royal項鍊是香奈兒最新Tweed De CHANEL頂級珠寶系列的代表之作，以黃金、白金、鑲嵌鑽石與37顆紅寶石。（圖：香奈兒提供）

這系列的頂級珠寶的誕生，如何完美地串起嘉柏麗·香奈兒（Gabrielle Chanel）在服飾與珠寶的大膽創新，結合兩個世界、共同闡述實踐著同一個夢想故事？或許答案就藏在《TWEED DE CHANEL》頂級珠寶系列集大成之作Tweed Royal項鍊上。

獅首混搭街頭文化

製作、固定和組裝Tweed Royal項鍊上的獅首圖騰，可轉換成胸針或戒指配戴。（圖：香奈兒提供）

在Tweed Royal項鍊的設計中定位鋪鑲元素，之後進行拋光。（圖：香奈兒提供）

Tweed Royal之所以是全新《TWEED DE CHANEL》最具象徵性的代表之作，在設計上，除了品牌最具代表性的斜紋軟呢面料，更進一步從L'Espritdu Lion頂級珠寶系列延伸出結合獅首與鍊條的風格元素。這位8月19日誕生於獅子座的傳奇女性，更在康朋街寓所隨處擺放了各種獅子的雕塑 ，對香奈兒女士來說，獅子無疑是重要的幸運符碼。

而這條項鍊上的鍊條設計，靈感源自於香奈兒女士大膽混搭品牌符碼和街頭文化的手法、承襲了她無畏傳統拘束的創新精神。她不僅首創將當時男士戶外活動穿著的斜紋軟呢面料運用到女性服裝上，在她的服裝作品中，還曾將1950、60年代英國青年次文化中「英倫泰迪男孩」（Teddy Boys，或簡稱Teds）的鍊條裝飾運用於斜紋軟呢套裝。當時的Teddy Boys，流行穿著服裝深色調的垂墜式外套、露出襪子的高腰窄管褲、寬領白襯衫、然後搭配一條窄版領帶及錦緞背心，最後在腰際繫上金屬鍊條。

符合人體工學配戴

Tweed Royal項鍊主石的最終組裝和定位。（圖：香奈兒提供）

除了創作概念上的代表性，Tweed Royal胸飾項鍊也以其高度自由的多重可轉換設計和符合人體工學的配戴度，體現極致的珠寶工藝。繁複精緻的黃金編織鍊條，鑲滿璀璨鑽石、並點綴共37顆華麗的紅寶石，而項鍊中央的獅首部分，則可以拆卸轉換為胸針或與項鍊一起配戴。點綴獅首璀璨的10.17克拉DFL Type IIa梨形切割鑽石則可單獨拆卸作為戒指搭配，這枚清麗美鑽的可轉換式機關，靈感來自於Escaleà Venise頂級珠寶系列中Lion Secret可拆卸式項鍊所開發的系統，確保寶石能安全固定之外，也易於操作。

採購10倍寶石篩選

整片項鍊重複出現的雙面鋪鑲線條和珍貴的簇狀圖騰紅寶石或鑽石，組成豐盛的視覺效果，而寶石元素的排列也使材質更貼近布料紋理效果。對於使用超過100顆相同顏色寶石的作品而言，寶石專家必須採購10倍的寶石數量才能挑選出正確寶石顏色數量以確保色調明暗均勻度都能維持一致。斜紋軟呢編織採用更凸顯紋理的設計，於編織鍊節上方打造出「寬鬆」、有空間的斜紋軟呢織紋。因此，使編織形成更立體的份量感，彷如毛線被深深地織入材質中。也因為這對金屬「鍊環」留白的空間安排，此斜紋軟呢編織需要對「結」和「造型」元素進行長時間研究，以確保如空氣般的輕盈—而布料的輕盈，也正是香奈兒女士致力賦予女性的一種自由。